به گزارش خبرگزاری مهر،علاءالدین بروجردی معاون امور بین‌الملل دانشگاه آزاد و رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در برنامه تلویزیونی «به وقت ایران» درباره برنامه های دولت آینده در حوزه سیاست خارجی، گفت: اصول سیاست‌های بالادستی سیاست خارجی ثابت و در این چهار دهه گذشته تغییر نکرده است. هنر اینکه ما بتوانیم این اصول را در هر مقطعی به کار ببریم وظیفه وزارت امور خارجه و رئیس جمهور است.

وی افزود: اصول، بسیار شفاف است و هنر دیپلماسی و رئیس جمهور باید این باشد که با روسای جمهور کشورها رابطه خوبی را برقرار کند و همسایگان خود را در اولویت رابطه قرار بدهد. ما اگر از دیپلماسی فعال برخوردار باشیم، می‌توانیم با یک برنامه‌ریزی اصولی نقشه دشمن را خنثی کنیم.

معاون امور بین‌الملل دانشگاه آزاد درباره ارتباط با دیگر کشورها، بیان کرد: ما به دنبال برقراری رابطه خوب و بهترین رابطه با کشورها هستیم البته نه با کشوری که ظلم می‌کند. هنر دیپلماسی ما باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر رابطه خوب با کشورها از نقشه دشمنان آگاه باشیم و بتوانیم آن را خنثی کنیم.

بروجردی درباره مجموعه ابزارهای نظارتی مجلس، گفت: مجلس قبلی و مجلس یازدهم از این ابزار بسیار استفاده کردند.

وی با اشاره به نگاه دولت دوازدهم به غرب نیز، تصریح کرد: چین به ما گفت قطار سریع السیر از تهران به مشهد را برای شما راه‌اندازی می‌کنیم اما ما هرچه جلسه گذاشتیم با دوستان دولت فایده نداشت. این نکته را بیان کردم تا بگویم که نگاه وزرا، معاونان و دولت تا چه اندازه مهم است.

در ادامه، عباس مقتدایی نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی،گفت: کسی که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود باید به دنبال تحقق الگوهای جامعه اسلامی باشد و باور قلبی به قانون اساسی داشته و مفاد این قانون را برای خود درونی کرده باشد.

وی افزود: ما در برخی از مقاطع تاریخی در روند، رشد خود بی‌دقتی‌هایی انجام داده‌ایم. اگر انرژی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه دولت دوازدهم صرف اصلاح روابط با ۱۵ کشور همسایه ما می‌شد، می‌توانستیم صادرات خود را بسیار بهبود بخشیم. یکی از نواقصی که ما در کشور داریم این است که تعداد رایزن‌های اقتصادی و بازرگانان از تعداد انگشتان دست، هم کم است.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: یکی از دستاوردهای مجلس یازدهم این است که کمیته دیپلماسی اقتصادی را تشکیل داد و جلسه‌ای با حضور همه کسانی که در حوزه صادرات و تولید نقش دارند، برگزار شد. جالب است که عده‌ای از این افراد مدت‌ها بود یکدیگر را ندیده بودند!

مقتدایی با بیان اینکه البته این اتفاق باید در دولت رخ می‌داد،افزود: رئیس‌جمهور و دولت بعدی باید افرادی باشند که بدانند با یک هماهنگی از همه ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کنند و اول به سراغ کشورهای منطقه بروند.

وی گفت: دولت سیزدهم باید توسط فرد یا افرادی شکل بگیرد که باور به «ما می‌توانیم» داشته باشند. اندیشه‌های اسلامی مندرج در قانون اساسی به ما می‌گوید که با اتکا به نیروهای توانمند، جوان و ظرفیت‌های بسیاری که در کشور وجود دارد، شرایط بهتری را رقم زد.