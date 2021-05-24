به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در سومین نشست از سلسله نشست‌های خبری گزارش عملکرد معاونت‌های شهرداری به تشریح برنامه‌های تهران هوشمند پرداخت و گفت: سه محور اصلی در این برنامه مدنظر بود؛ نخست اینکه تهران هوشمند به صورت مشارکتی با مردم، شرکت‌ها، درون شهرداری و مشارکت با نهادهای دولتی از بیرون شهرداری، دوم محور خدمت رسانی بوده که شهرداری را در حوزه دیجیتال به اپراتور خدمات شهری تبدیل کنیم، سوم درون شهرداری بود که سعی شد، نقش تسهیل کننده داشته باشیم و این مهم با یکپارچه سازی سامانه‌های شهرداری رخ داد.



به گفته وی؛ در سخت‌ترین شرایط مالی شهرداری برای کاهش هزینه‌ها این فناوری بود که به کمک شهرداری آمد و هزینه‌ها را کاهش داد. برنامه تهران هوشمند دارای سه لایه؛ سیاست‌گذاری، اهرم‌های هوشمندسازی و سومین لایه حوزه‌های عملیاتی مانند حمل و نقل، محیط زیست و خدمات شهری است در واقع برنامه تهران هوشمند با ۱۲ طرح و ۵۴ پروژه در حال اجراست.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، با بیان اینکه برنامه تهران من جزو ۶ برنامه برتر شد، گفت: هیچ برنامه شهر هوشمندی نقطه پایان ندارد و برنامه ما درباره کارهای حوزه شهری است در فاز نخست سال ۹۷ برنامه‌ریزی‌ها انجام شد و از آن زمان تا سال ۹۹ فاز نخست بود، برنامه‌ریزی‌ها برای فاز بعدی هم از سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ در حال انجام است.

فرجود توضیح داد: در حوزه خدمات شهروندی، مشارکت و شفافیت در دستور کار قرار گرفت مانند سامانه شفاف، داده نما، محله محوری و با هم. در حوزه شهرسازی هم دو بعد داشته از بعد شهروندی هر جا ممکن بوده خدمات غیر حضوری شده است مانند کارتابل شهروندی، خدمات الکترونیک مهندسان، پایان کار آپارتمان، مفاصا بلیتحساب نوسازی. نقشه جامع شهری هم از اقدامات دیگر بود و لایه‌های اطلاعاتی آن در سه سال گذشته ۲ برابر شده است.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بیان کرد: در حوزه حمل و نقل طرح ترافیک، پارک حاشیه‌ای، رزرو معاینه فنی و… اقدامات بسیار بودند. در بخش خدمات شهری و گردشگری هم برنامه‌هایی مانند اعلام حادثه توسط ناشنوایان، خدمات الکترونیک بهشت زهرا، گردشگری مجازی، نرم‌افزارهای تفکیک پسماند اجرا شد.

وی با بیان اینکه در سامانه تهران من سعی شد در برخی بخش‌ها از لحاظ دسترسی شهروندان ساده سازی شده باشد، توضیح داد: بیش از ۴۰ سامانه به تهران من متصل است. و در طرح ترافیک تهران بیش از ۵۰۰ مدل محاسبات برای هزینه تردد یک فرد وجود دارد و نزدیک به ۲۰ سامانه به تهران من متصل است.

فرجود گفت: در شرایط کرونا، با وجود سرویس‌های تهران من اما هنوز شهروندان برای انجام کارها، نیاز به حضور در ادارات دارند؛ اما جدای از سرویس‌های تهران من، هفته آینده از سرویسی با عنوان میز خدمت رونمایی می‌شود و با این سرویس مردم مکاتبات خود با شهرداری را آنلاین انجام پیگیری می‌کنند. در سامانه ۱۳۷، هم امکان اینکه ارسال صوت، تصویر، موقعیت مکانی و… هم فراهم شده است.

فرجود یکی دیگر از اقدامات انجام شده را ایجاد پلتفورم شهر پی که سامانه پرداخت شهری بر بستر موبایل است، عنوان کرد و گفت: پرداخت خرد شهری از این طریق انجام می‌شود و هم اکنون بیش از ۲۵ هزار تاکسی از این برنامه استفاده می‌کنند و قرار است در سایز زمینه‌ها مانند میادین میوه و تره بار هم‌توسعه پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه در مساله پارک حاشیه‌ای از لحاظ فناوری پیشروترین فناوری‌ها در نیا است، توضیح داد: برای پارک حاشیه‌ای از هوش مصنوعی و خودروهای حامل دوربین تصویربرداری استفا ده می‌شود و برای شهروندان هم استفاده از آن آسان است. پرداخت هم در حساب شهروندی قابل انجام است.

به گفته وی در اپلیکیشن دوچرخه هم امکان مسیربایی، مشاهده نزدیک‌ترین فروشگاه، نزدیک ترین پارکینگ وجود دارد. در سامانه تهران بلیت هم که به‌زودی به اتمام می‌رسد، تجمیع همه بلیت‌های شهری در بخش مجموعه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی در دستور کار است.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: همچنین در حوزه تفکیک پسماند چهار اپلیکیشن پسماند در بخش خصوصی در حال فعالیت هستند و اولویت شهرداری همکاری با بخش خصوصی بوده است.

وی با بیان اینکه با تجمیع سامانه‌های شهرداری تحول دیجیتالی در شهرداری تهران، رخ داد، گفت: مثلاً در ششمین دوره ممیزی املاک سیستم دستی در کار نیست و همه آنلاین است خروجی آن هم یک هفته قول می‌کشد.

فرجود سامانه جامع معاملات را یکی از مهم‌ترین دستاوردها عنوان کرد و افزود: از ابتدا تا انتهای معامله همگی الکترونیکی است، امضا الکترونیک برای نخستین بار در شهرداری است و پاکت‌های هم الکترونیک است و بالاترین شیوه امنیت را دارد. در واقع تمام اطلاعات مناقصات و مزایده‌ها در سامانه جامع معامله منتشر می‌شود.

فرجود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برای حل آلودگی هوا چه اقداماتی انجام شده است، توضیح داد: در برنامه تهران هوشمند بخشی تحت عنوان حمل‌و نقل پاک سبز وجود دارد و در حوزه فاوا تلاش شده تا عواملی که باعث ایجاد سفر درون شهری می‌شوند یعنی سفرهای غیر ضرور را حذف کنیم که این بخش با توسعه و ارائه خدمات الکترونیکی بوده است.

به گفته وی سیستم پلاک خوانی و سیستم هوشمند در این دوره بسیار تقویت شده و اطلاع رسانی در خصوص معاینه فنی‌ها توسعه یافته است و طبق رصد دوربین‌ها، اگر خودرویی معاینه فنی نداشته باشد بلافاصله برای راننده آن پیامک ارسال می‌شود.

مدیرعامل سازمان فاوا گفت: همچنین اقدام رزرو الکترونیکی معاینه فنی نیز انجام شده است. اقدام دیگر در حوزه محیط زیست، سامانه پایش است که در حال راه اندازی گسترده‌تری است. یک سامانه هوش مصنوعی وجود دارد که وضعیت آلودگی هوا را بسیار دقیق اندازه گیری می‌کند.

فرجود در خصوص سنگین بودن سامانه تهران من و سخت بودن فعالیت با آن گفت: تهران من یک بستر جامع خدمات است. لایه‌های اطلاعاتی زیادی روی وب‌سایت بارگذاری شده است. شهروندان بسیاری از اطلاعات مکانی و نقشه استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: در حوزه پرداخت تمام قبوض خدمات شهرداری، آب، برق، شارژ کارت بلیط و… از طریق این اپلیکیشن انجام می‌شود. اطلاعات املاک و قراردادها بسیار زیادی بارگذاری شده است.

مدیرعامل سازمان فاوا درباره هوشمندسازی برای خرید از میادین میوه و تره بار گفت: خرید اینترنتی موضوعی بود که از سوی میادین به ما ارجاع شد. این سازمان با تنظیم مقررات و قیمتی خوب محصولات را به شهروندان می‌رساند. تعامل با شرکت‌هایی که این دلیوری را انجام می‌دهند با سازمان میادین است.