بخشنامه کمیته انتقال «سازمان تعلیم و تربیت کودک» ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش، با توجه به تصویب سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ اساسنامه آن، از سوی رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت آموزش‌وپرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت و آموزش عمومی و همچنین دستور وزیر آموزش‌وپرورش در جهت اجرایی نمودن آن مبنی بر تشکیل کارگروه انتقال در سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، این کارگروه به‌منظور تسریع و تسهیل در انجام امور مربوط به مهدهای کودک موارد ذیر را مورد بررسی و جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش کلیه استان‌ها ابلاغ کرد:

۱- متناظر با کارگروه انتقال کشوری، کارگروه انتقال در استان به ریاست مدیر کل آموزش‌وپرورش و عضویت رئیس اداره مشارکتهای مردمی، معاون آموزش ابتدایی، رئیس اداره حقوقی، معاونت امور فرهنگی و اجتماعی و کارشناس مسئول امور کودکان و نوجوانان اداره کل بهزیستی، دو نفر از نمایندگان رسمی مؤسس مهدهای کودک با معرفی اداره کل بهزیستی استان، تشکیل و وظایف و امور اجرایی مربوط به مهدهای کودک را تا زمان استقرار کامل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید عهده‌دار می‌شوند.

۲- تمامی مجوزها از قبیل: موافقت اصولی، پروانه فعالیت، پروانه مسئول فنی، مرخصی مهلت بازگشایی و راه‌اندازی مجدد که پیش از این در سازمان بهزیستی صادرشده تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ معتبر بوده و در صورت اتمام مدت اعتبار تا تاریخ مذکور نیازی به تمدید مجدد ندارند.

۳- مهدهای کودک که دارای پروانه فعالیت با مجوز مهلت بازگشایی (مرخصی و توقف موقت) می‌باشند و قصد

راه‌اندازی مجدد و یا جابجایی مکان فعالیت را دارند تا استقرار کامل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید، فرآیند تعیین مکان معرفی‌شده براساس ضوابط و مقررات سازمان بهزیستی اقدام می‌شود. بدیهی است نظارت بر امور فوق با کارگروه انتقال کشوری و استانی می باشد.

۴- شهریه مهدهای کودک در سال مالی ۱۴۰۰ با مبنا قرار دادن شهریه سال گذشته در هر استان و براساس مصوبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت درصدی تعیین و توسط کارگروه انتقال کشوری ابلاغ می شود.