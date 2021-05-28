به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری پس از ضبط برنامه رادیویی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت ما دولت تحول و دولت مردمی خواهد بود، گفت: دولت ما برای تحقق این تحول، به مردم نقش خواهد داد.
رئیسی گفت: این تحول به گونهای نیست که دولتمردان در اتاق دربسته بنشینند و برای بخشهای مختلف برنامه بریزند. مردم باید در این دولت نقشآفرینی کنند.
وی محور تحول در دولت خود را عدالت اقتصادی عنوان کرد و گفت: محور تحول ما در حوزه اقتصاد، عدالت اقتصادی است. به عنوان مثال در زمینه تخصیص تسهیلات باید عدالت وجود داشته باشد. آنچه همه نگران آن هستند، اینکه چرا تسهیلات به تولیدکننده نمیرسد.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم گفت: مگر ما نمیگوئیم افزایش نقدینگی؟ این نقدینگی کجاست که اغلب تولیدکنندگان و کارخانجات فریاد میزنند که ما کمبود نقدینگی داریم. معلوم است که این نقدینگی جای دیگری غیر از تولیدکننده میرود.
رئیسی گفت: نقدینگی موجود در کشور صرف دلالی و سوداگری میشود نه تولید. اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، تبدیل به سیل بنیانکن خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه برنامهریزی ما این است که نقدینگی به سمت تولید بیاید، گفت: در این شرایط دیگر افزایش نقدینگی نگران کننده نیست و موجب رونق تولید میشود و فعال شدن تولید نیز میتواند به افزایش اشتغال کمک کند.
رئیسی با بیان اینکه کاهش تورم با افزایش تولید در کشور امکانپذیر است، گفت: من مساله تیم اقتصادی هماهنگ را در دولت خود پیگیری خواهم کرد.
وی افزود: یکی از مشکلات امروز کشور، تیم اقتصادی ناهماهنگی است که از هر بخش آن یک صدایی بلند میشود.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم گفت: تیم اقتصادی هماهنگ، میتواند اقتصاد کشور را برای مردم و بازار اطمینانبخش کند.
رئیسی تاکید کرد: کاهش تورم را میتوان با اقدامات جدی، به یک رقمی رساند اما این مهم نیاز به کار دارد.
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