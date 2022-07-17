به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی امروز یکشنبه در جلسه هیئت دولت با تبریک عید سعید غدیر خم، اجرای عدالت را مهمترین توصیه مولای متقیان علیبن ابیطالب(ع) به کارگزاران حکومت دانست و تأکید کرد: اجرای عدالت از مهمترین آرمانهای انقلاب اسلامی و امام راحل(ره) و از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری بوده نیز بوده است. جهتگیری کلان دولت سیزدهم از ابتدای استقرار بر این بوده تا نظام اداری کشور، بیش از گذشته به سوی عدالت سوق یابد.
رئیس جمهور اجرای عدالت در جامعه را امری دشوار دانست و با تاکید بر آموزههای گرانقدر حضرت علی(ع) در این حوزه، خاطرنشان کرد: مهم این است که در عمل عدالتگرا باشیم و این مهم جز در سایه تلاش و مجاهدت تحقق نمییابد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به گزارش رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدامات صورت گرفته برای کاهش پایه پولی و کنترل نقدینگی در خرداد ماه، از این اقدامات قدردانی کرد و با تاکید بر لزوم تبیین این دستاورد برای مردم گفت: مهار رشد نقدینگی از عوامل کنترل تورم است، اما در کنار آن باید توجه داشت که سیاستهای مبنایی دولت در حوزه حمایت از تولید نیز با قوت استمرار یابد.
رئیسجمهور با اشاره به در پیش بودن رقابتهای جام جهانی فوتبال در قطر، توجه ویژه به مشکلات و مطالبات اعضای تیم ملی را امری ضروری دانست و وزارت ورزش را مأمور کرد همه تلاش خود را برای آمادگی و حضور موفق تیم ملی کشورمان در این رویداد مهم به کار گیرد.
رئیسی با تأکید بر تامین حداکثری نیازهای تیم ملی فوتبال کشور، به وزارت ورزش و جوانان دستور داد تمهیدات مربوط به آمادگی تیم ملی فوتبال را چنان پیگیری نماید که بازیکنان بدون هیچ دغدغهای در این میدان بینالمللی حضور یابند.
رئیسجمهور حضور موفقیتآمیز دانشآموزان ایرانی در المپیادهای جهانی را امیدآفرین خواند و ضمن تبریک این توفیقات، اظهار کرد: سیاست دولت حمایت از ارتقای سطح علمی همه مدارس و دانشآموزان ایرانی، بویژه در مدارس دولتی است.
رئیسجمهور به سالروز تاسیس شورای نگهبان نیز اشاره کرد و این شورا را نهادی مبارک دانست که برای حفظ و حراست از «اسلامیت و جمهوریت» نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
رئیسی افزود: این شورا در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی، همواره در صیانت از ارزشهای محوری انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقشآفرین و منشاء اثر بوده است.
رئیسجمهور در ادامه به موضوع «ساماندهی سواحل و ایمنسازی دریا برای صیانت از جان گردشگران و مسافران» پرداخت و با بیان اینکه جان باختن حتی یک نفر هم در دریا غمانگیز است و نگرانیهای خانوادهها در این زمینه باید برطرف شود، سازمان مدیریت بحران را مأمور برنامهریزی برای تامین امنیت سواحل کرد.
رئیسی در ادامه بر لزوم استفاده از ظرفیت بانوان فرهیخته و توانمند در مناصب مدیریتی تاکید کرد و گفت: دولت مردمی، در عرصه مدیریت همواره به دنبال شایستهسالاری است و بر همین اساس در این دولت بانوان گرامی به هیچ عنوان نباید احساس کنند که در حاشیه قرار دارند و به توانمندیها و کارآمدی آنها توجه نمیشود.
رئیسجمهور تصریح کرد: در بهرهگیری از نیروی انسانی، صلاحیت و کارآمدی افراد ملاک است و امروز بسیاری از بانوان کشورمان صلاحیت علمی و کارآمدی بالایی دارند که اگر به آنها میدان داده شود، میتوانند در عرصههای مختلف منشاء اثر باشند.
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