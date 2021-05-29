به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جهانشاهلو صبح شنبه در دیدار اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز که به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی صورت گرفت، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان البرز از ابتدای تشکیل تاکنون، تشکیل آن را مقدمه‌ای بر انتظام بخشی به فعالیت‌های حوزه ارتباطات و روابط عمومی عنوان کرد.

وی و با اشاره به برهه حساس سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و خواستار برگزاری وبینار آموزشی در حوزه بصیرت در انتخابات با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان شد.

جانشین و دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان البرز تقویت جایگاه ارتباطات و روابط عمومی را عامل بسیار مهمی در ایجاد انگیزه در میان فعالان این حوزه عنوان کرد و گفت: تبیین نگاه ویژه مدیران دستگاه‌های اجرایی به مقوله ارتباطات و روابط عمومی که انعکاس دهنده خدمات دولت به مردم هستند از اهمیت بالایی برخوردار است که امید می‌رود بیش از پیش مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

خروجی اطلاع‌رسانی باید شفافیت و پرهیز از ابهام‌آفرینی باشد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز نیز در این نشست ضمن عرض خیرمقدم به اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان و تبریک به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر؛ روز مقاومت و پیروزی اظهار داشت: اعتماد به نفس و استقلال امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون فرماندهی مقام معظم رهبری است که به عنوان الگویی از جرأت و جسارت در سطح دنیا خودنمایی می‌کند و سایر کشورهای مظلوم این مقوله را به ایران اسلامی نسبت می‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی دشتکی افزود: یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی برای ملت ما و دیگر ملت‌های در سطح منطقه و بین‌الملل بحث مقاومت در مقابل زیاده خواهی نظام استعماری، استکباری و صهیونیسم است که توانست خودباوری را در سایر نظام‌های برخواسته از دل مردم پرورش دهد.

وی افزود: مخابره و اطلاع‌رسانی این دستاوردهای عظیم مرهون نظام ارتباطی و اطلاع رسانی دنیای امروز است که به عنوان الگویی پذیرفته شده توانسته است پیام مقاومت و ایثار را به جهانیان مخابره کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز با تاکید بر اینکه حق گویی باید به احقاق حقوق مظلوم منجر شود، خاطر نشان کرد: خروجی این نظام ارتباطی و اطلاع‌رسانی باید شفافیت و پرهیز از ابهام‌آفرینی باشد تا بر محور اخلاق انسانی و رعایت حریم افراد منجر به تحولات چشمگیری در سطح جامعه شود.

لازم به ذکر است در پایان این نشست مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز با اهدای لوح تقدیر به امضای شهبازی استاندار البرز و رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان از تلاش‌ها و خدمات اعضای هیئت رئیسه تقدیر و تشکر کرد.