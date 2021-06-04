وزیر دفاع آمریکا: به حفظ برتری نظامی اسرائیل متعهد هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر دفاع آمریکا گفت که واشنگتن به حفظ برتری نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه پایبند است.

«لوید آستین» در دیدار با «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که به واشنگتن سفر کرده است، گفت: به حفظ برتری نظامی اسرائیل و اطمینان از قدرت آن برای دفاع از خود مقابل تهدیدات ایران متعهد هستیم.

این در حالی است که بنی گانتز در سفر به واشنگتن با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم دیدار کرد.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: بلینکن در دیدار با گانتز بر اهمیت تقویت صلح و امنیت برای فلسطینی ها و اسرائیلی ها تاکید کرد.

این وزارتخانه افزود: بلینکن در این دیدار بر اهمیت کمک های بشردوستانه و تلاش های امدادرسانی در غزه تاکید کرد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در دیدار با بلینکن از حمایت های واشنگتن از این رژیم قدردانی کرد.

گفتنی است که آمریکا یکی از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی در منطقه و تجاوزات علیه فلسطینی ها است.