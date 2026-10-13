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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

رگبار، رعدوبرق و تندباد در استان بوشهر

رگبار، رعدوبرق و تندباد در استان بوشهر

بوشهر- کارشناس هواشناسی بوشهر از احتمال بارش پراکنده، رعدوبرق و تندباد لحظه‌ای در نواحی شرقی و ارتفاعات استان تا اوایل شب خبر داد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز جمعه، غبار محلی، افزایش ابرناکی و در برخی ساعات بعد از ظهر وزش باد از پدیده‌های مورد انتظار در سطح استان خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین امروز (سه شنبه) با رشد ابر در برخی نقاط استان (به‌ویژه نواحی شرقی و ارتفاعات استان)، وقوع ناپایداری‌های موقت جوی بصورت بارش پراکنده باران گاهی همراه با رگبار پراکنده، رعدوبرق، تندباد لحظه ای، گردوخاک و در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ مورد انتظار است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، در برخی مناطق (بویژه نواحی شرقی و ارتفاعات) در ساعاتی ظهر تا اوایل شب رشد ابر، بارش پراکنده باران گاهی همراه با رگبار پراکنده، رعدوبرق، تندباد لحظه ای، احتمال گردوخاک و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: وزش باد غالباً جنوب غربی - جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در زمان وقوع ناپایداری های جوی بیش از ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآو شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، در ساعاتی از بعد از ظهر تا اوایل شب در برخی از سواحل استان گاهی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر خواهد بود.

کد مطلب 6976310

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