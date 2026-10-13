محمدی: بیش از ۲ هزار خانوار گیلانی در تولید خرمالو فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به آغاز برداشت محصول خرمالو در باغ‌های گیلان اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال ۲ هزار و ۷۶۴ تن خرمالو از ۲۷۰ هکتار باغ در استان برداشت شود که ارزش اقتصادی آن بیش از ۲ هزار و ۴۸۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۲۵۰ خانوار گیلانی در زمینه پرورش و تولید خرمالو فعالیت دارند، افزود: شهرستان‌های تالش، لنگرود، آستارا، رودسر و املش از مهم‌ترین مناطق تولید این محصول در استان به شمار می‌روند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به جایگاه شهرستان تالش در تولید خرمالو تصریح کرد: تالش بیشترین سطح زیر کشت و میزان تولید این محصول را در استان به خود اختصاص داده است.

محمدی با بیان اینکه برداشت خرمالو در گیلان تا اواخر آذرماه ادامه دارد، گفت: علاوه بر باغ‌های اختصاصی، این محصول در باغ‌های پراکنده و در کنار سایر درختان میوه در بیشتر شهرستان‌های استان نیز تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: خرمالوی تولیدشده در گیلان از طریق بازارهای محلی و میادین میوه و تره‌بار داخل استان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود.