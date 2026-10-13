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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

وضعیت اضطراری در شبکه برق ۱۳ ایالت آمریکا

وضعیت اضطراری در شبکه برق ۱۳ ایالت آمریکا

وزارت انرژی آمریکا به دلیل کمبود برق، در ۱۳ ایالت این کشور اعلام وضعیت اضطراری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت انرژی آمریکا به‌دلیل خطر کمبود عرضه برق در ۱۳ ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد.

بر اساس اطلاعیه رسمی وزارت انرژی آمریکا، این وزارتخانه برای جلوگیری از خاموشی در منطقه میانی اقیانوس اطلس، دستور اضطراری صادر کرده است.

این دستور از ۱۳ تا ۱۶ اکتبر (۲۱ تا ۲۴ مهر) اجرا می‌شود و هدف آن، افزایش تولید برق و حفظ پایداری شبکه در شرایط افزایش تقاضا و خروج شماری از واحدهای تولید برق از مدار برای تعمیرات پاییزی است.

طبق این دستور، شرکت «پی‌جی‌ام اینترکانکشن»، اپراتور شبکه برق منطقه موظف است واحدهای مشخصی را در صورت نیاز وارد مدار کند تا پایداری شبکه حفظ شود. همچنین این شرکت مجاز است در شرایط اضطراری، به‌عنوان آخرین راهکار پیش از اعلام بالاترین سطح هشدار اضطراری برق یا در جریان آن، از منابع تولید برق پشتیبان استفاده کند.

شبکه پی‌جی‌ام حدود ۶۵ میلیون نفر در ۱۳ ایالت آمریکا و منطقه کلمبیا را تحت پوشش دارد. افزایش تقاضای برق، تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده نیروگاه‌ها در فصل پاییز و توقف‌های برنامه‌ریزی‌شده در خطوط انتقال برق، از عوامل فشار بر این شبکه عنوان شده‌اند.

کد مطلب 6976557

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