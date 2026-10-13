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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

حزب‌الله برای کمک به جنگ‌زدگان در لبنان دست‌به‌کار شد

حزب‌الله برای کمک به جنگ‌زدگان در لبنان دست‌به‌کار شد

حزب الله لبنان از طرح حمایتی خود برای تحت پوشش قرار دادن آسیب دیدگان در این کشور بر اثر تجاوزات رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، علی دعموش رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان امروز رسما از طرح حمایتی این حزب برای تحت پوشش قرار دادن مناطق جنگ زده کشور بدون در نظر گرفتن گرایشات سیاسی یا طایفه ای آنها خبر داد.

وی تاکید کرد: وظیفه شرعی و اخلاقی ما در قبال مردممان کمک به آنها است. اما دولت لبنان تا کنون هیچ برنامه ای برای کمک مستقیم به مردم ارائه نکرده است.

دعموش بیان کرد: ملت لبنان از جان و مال خود در برابر دشمن صهیونیستی گذشتند اما حاکمیت لبنان دردها و رنج های این مردم را درمان نکرد بلکه بالعکس تلاش کرد با موضع گیری های جنجالی و دروغ این مشکلات را افزایش دهد.

وی گفت: مقاومت در میان مردم ریشه دارد و مانند ارتش های نظامی نیست بلکه برای مقابله با اشغالگری تا بیرون راندن آن تلاش می کند. برخی از کسانی که به شکست مقاومت دل خوش کرده بودند در مسیر کمک رسانی به افراد نیازمند نیز مانع تراشی کردند.

کد مطلب 6976569

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