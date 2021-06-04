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۱۴ خرداد ۱۴۰۰، ۱۵:۱۳

واکنش فدراسیون کشتی به حضور ماموران وادا در اردوی تیم ملی

واکنش فدراسیون کشتی به حضور ماموران وادا در اردوی تیم ملی

سخنگوی فدراسیون کشتی گفت: حضور مأموران سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) به منظور گرفتن آزمایش از برخی از کشتی گیران در اردوهای تیم های ملی، همسو با سیاست‌های فدراسیون است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی گفت: سال گذشته فدراسیون کشتی در نامه‌ای به اتحادیه جهانی کشتی، عزم جدی خود برای مبارزه با معضل دوپینگ را اعلام و از اقدامات خود نسبت به تشکیل کمیته مبارزه با دوپینگ، استفاده از متخصصان در این حوزه، افزایش دوبرابری آزمایشات انجام شده در رویدادهای داخلی، برگزاری جلسات با ستاد مبارزه با دوپینگ ایران (نادو) و برنامه ریزی برای انجام آزمایشات بیشتر تا ۶ برابر در تمامی رویدادهای داخلی از جمله مسابقات قهرمانی کشور، رقابت‌های لیگ، اردوها و … خبر داد.

وی ادامه داد: همچنین در این نامه فدراسیون کشتی ایران از عزم جدی خود برای مبارزه با دوپینگ و در اختیار قرار دادن آدرس منزل و شماره تلفن بیش از ۱۵۰ کشتی گیر آزاد و فرنگی به مسئولین نادو برای انجام تست‌های سرزده خبر داده است.

امامی تصریح کرد: در چند روز گذشته نیز مأموران سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ با حضور در اردوی تیم‌های ملی کشتی از چند کشتی گیر آزمایش دوپینگ بعمل آوردند که این اقدام همسو با سیاست‌های فدراسیون کشتی در راه مبارزه با دوپینگ است.

سخنگوی فدراسیون در پایان خاطرنشان کرد: درج نام افراد متخلف (دوپینگی) بر روی سایت فدراسیون، گرفتن تعهدنامه از کشتی گیران در بدو ورود به اردوهای آماده سازی برای جلوگیری از دوپینگ و ملزم کردن آنها در برابر پذیرفتن مسئولیت محرومیت‌ها و جریمه‌های مربوط به آن و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مورد مواد نیروزا از دیگر اقدامات فدراسیون در راستای مبارزه با دوپینگ بوده است.

کد مطلب 5227717

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