به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی در خطبه‌های امروز نمازجمعه مهریز اظهار داشت: متاسفانه هنوز هیچکدام از کاندیدای ریاست جمهوری برنامه مدون و مشخصی در مورد مسائل فرهنگی ارائه نداده‌اند اما امیدواریم در روزهای باقی مانده، به این مسائل نیز پرداخته شود.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در آستانه انتخابات افزود: تک تک آحاد جامعه وظیفه دارند مردم را برای حضور در انتخابات تشویق کنند.

محی‌الدینی ادامه داد: عدم حضور در انتخابات باعث عدم ثبات و زبان درازی یاوه گویان به ویژه استکبار جهانی می شود بنابراین عده‌ای اجازه ندارد دیگران را به شرکت نکردن در انتخابات تشویق کرده یا آنها را از انتخابات دلسرد کنند.

وی بیان کرد: این انتخابات مایه آبرو و عزت کشور ایران اسلامی می شود و باید با انتخاب افراد صالح، مومن، برنامه‌محور همراه با روحیه انقلابی و جهادی، کشور را به سمت پیشرفت ببریم.

محی‌الدینی با بیان اینکه مدیریت یک کشور بسایر دشوار است، افزود: به ویژه مدیریت ایران اسلامی که با مشکلات بسیاری از جمله اقتصادی، معیشتی و مسکن مواجه است و مردم اکنون به جای تهیه مسکن به دنبال تأمین اجاره بهای مسکن هستند.

امام جمعه مهریز تصریح کرد: مردم ایران به هیچ وجه به دنبال این جناج و آن جناح نیستند بلکه به دنبال فردی هستند که همه هم و غم خود را صادقانه و عالمانه صرف کار و حل و فصل امور ملت ایران کند.

وی تأکید کرد: مردم به یاوه گویی‌های بعضی افراد در فضای مجازی اعتنا نکند و به افرادی که تأیید صلاحید نشده اند، تهمت های بیهوده نزنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهریز بیان کرد: انتخابات یک فریضه دینی است و عدم حضور در آن موجب گناه کبیره می شود.

محی الدینی، انتخابات شورای شهر و روستا را نیز مهم دانست و گفت: باید سکان شورای شهر و روستای خود را به دست کسانی بدهیم که دلسوز شهر و روستایمان باشند و داری مدیریت قوی بوده و مسائل شهری و شهرسازی را بلد باشند و برای مسائل فرهنگی شهر اهمیت ویژه ای قائل باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رحلت امام خمینی (ره) عنوان کرد: ایشان فردی سیاسی، دینی و صادق بودند و برای عزت و کرامت مردم تلاش می کردند.

محی الدینی ادامه داد: امام خمینی (ره) در مقابل ظلم و ستم می ایستاند و هیچ ترسی نداشتند اما در عین حال از معنویت خاصی در مراسم مذهبی برخورد بودند.