شهید سعید مجیدی در تدمر سوریه آسمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ایام سالگرد رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی سعید مجیدی و حسن عبدالله زاده از از مدافعان حرم و سربازان حضرت روح‌الله در سوریه به شهادت رسیدند.

شهید حسن عبدالله زاده و سعید مجیدی از نیروهای مستشاری ایران در سوریه بودند که در مسیر دیرالزور به تدمر در کمین نیروهای داعش به فیض شهادت نائل شدند.

‌روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی در اطلاعیه‌ای از شهادت پاسدار رشید اسلام، رزمنده دلاور مدافع حرم سردار رشید اسلام سعید مجیدی پس از سال‌ها مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر در عرصه‌های مختلف پاسداری از انقلاب و نظام اسلامی، و نقش آفرینی در جبهه مقاومت خبر داد.

متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تسلیت به مناسبت سی و دومین سالگرد ارتحال ملکوتی معمار کبیر انقلاب و بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به استحضار ملت عظیم‌الشأن ایران و مردم شهید پرور استان مرکزی می‌رساند: پاسدار رشید اسلام سردار «سعید مجیدی» پس از سال‌ها مجاهدت و تلاش‌های خستگی ناپذیر و مخلصانه در عرصه‌های مختلف پاسداری از انقلاب و خدمت به نظام و میهن اسلامی و نقش آفرینی در جبهه مقاومت به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به خیل عظیم شهیدان پیوست.

روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی با تبریک و تسلیت شهادت آن سردار رشید اسلام به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)، ملت ایران، خانواده مکرم و آحاد فرماندهان، مسئولین و همرزمان وی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین و نیز رزمندگان جبهه مقاومت؛ به آگاهی مردم شهید پرور و قدرشناس استان مرکزی می‌رساند؛ آئین‌های تشییع و تدفین پیکر پاک وی در چارچوب تدابیر و دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا انجام خواهد پذیرفت و متعاقباً از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شود.