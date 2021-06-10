به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی روز پنج شنبه در سخنانی در شبکه افلاک لرستان با بیان اینکه من به عنوان جوان‌ترین کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور توفیق دارم با شما گفتگو کنم، اظهار داشت: بنده به عنوان یک سیاستمدار جوان برای یک تحول عظیم در مدیریت کشور پا به میدان گذاشته‌ام.

وی با بیان اینکه ما یک جمعی هستیم که دو سال است بعد از اینکه بیانیه گام دوم توسط رهبر انقلاب تدوین و تبیین شد، به این موضوع فکر کردیم چه می‌توانیم بکنیم که مبتنی بر بیانیه رهبر معظم انقلاب اداره کشور را اصلاح کنیم، تصریح کرد: ما یک تجربه طولانی تاریخی تا پیروزی انقلاب داریم و بیش از ۴۰ سال هم از پیروزی انقلاب گذشته و علی رغم زحمات دولت‌های گذشته و کارهایی که کرده‌اند و جای تقدیر دارد، اما برخی مشکلات مزمن شده و هر دوره به آنها برمی گردیم و درمورد آنها صحبت می‌کنیم.

۱۰۰ سال است نظام اداری کشور تغییر نکرده است

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور با اشاره به اینکه در انتخابات‌های قبلی هم تعداد زیادی از مسائل همچون معیشت، اشتغال جوانان، ازدواج و… تکرار شده و امروز هم می‌شود، هیچ خانواده‌ای نیست که جوانان آن دچار مشکل در حوزه وضع اشتغال و ازدواج و فرزندآوری و… نباشد، گفت: ما با دوستان خود به این نگاه کردیم که چرا مسائل مزمن باقی مانده است، مشکل را در این یافتیم که ۱۰۰ سال است نظام اداری کشور تغییر نکرده است، با اینکه انقلاب شده و نظام سیاسی تغییر کرده اما روش اداره کشور ۱۰۰ ساله است، بانک، برنامه و بودجه، آموزش و پرورش، کنکور، سربازی و… صد ساله است.

قاضی زاده هاشمی یادآور شد: الگوی حکمرانی نیاز به تغییر دارد، مسئله با جابجایی و تغییر مدیران حل نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه متأسفانه در طی سال‌های گذشته همه چیز در تهران بوده و بس، برای کوچک‌ترین اقدامی مردم از سراسر کشور باید به تهران مراجعه کنند؛ افزود: ما طراحی کرده‌ایم به جای اینکه یک پایتخت داشته باشیم تک تک شهرستان‌های ایران پایتخت شوند، ما از اختیارات قانون اساسی استفاده می‌کنیم و اختیارات هیئت وزیران را به فرمانداران واگذار می‌کنیم.

اختیارات هیئت وزیران را به فرمانداران واگذار می‌کنیم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور با بیان اینکه بودجه شهرستان‌ها را به جای اینکه در دستگاه‌ها توزیع کنیم، تجمیع و در اختیار فرمانداران قرار می‌دهیم و شورای برنامه ریزی شهرستان در مورد تخصیص منابع تصمیم می‌گیرد، تصریح کرد: اینکه چه پروژه‌ای اولویت دارد، حتماً مردم غیور ما مصلحت‌ها و اولویت‌های خود را بهتر تشخیص می‌دهند تا کارشناس یک وزارت خانه در تهران.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه مزیت‌های شغلی و سرمایه گذاری شهرستان‌ها را احصاء کرده‌ایم، این باعث شود کل ایران بزرگ شود نه اینکه چند شهرستان بزرگ شوند، ما رویه‌ها را اصلاح می‌کنیم؛ گفت: اگر مردم از عملکرد یک فرماندار هم ناراضی بودند به معنای عزل اوست، مکانیزمی طراحی کرده‌ایم که مردم می‌توانند مستقیماً در مورد رضایت یا عدم رضایت مدیران خود اظهار نظر کنند؛ به اینکه مردم ما قدرت تشخیص دارند و می‌توانند در مورد منافع خود فکر کنند اعتقاد داریم، در کنار مردم قرار می‌گیریم برای ساخت ایران.

لرستان استانی نخبه پرور است

وی با تاکید بر اینکه لرستان استانی نخبه پرور است و در اقصی نقاط کشور شخصیت‌های تراز اولی از لرستان هستند، افتخار دارم چند باری به لرستان آمده‌ام و برخی شهرستان‌ها را از نزدیک دیده‌ام و برای من یک استان آشناست، افزود: مردمان لر به فرهنگ و قدمت و غیرت شناخته می‌شوند، مردمانی که همیشه پاسداری کرده‌اند از سرزمین و میهن خود در مقابل تجاوز خارجی و ظلم داخلی ایستاده‌اند.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور خاطرنشان کرد: لرستان یک استان کوهستانی است، استانی است که بیشتر دامپروری است و بیشتر رودخانه دارد، منشأ بسیاری از آب فلات مرکزی و آبی که به خوزستان می‌رود از محل رودخانه‌های لرستان است.

از منابع آب لرستان حراست نشده و سدهای آن نیمه تمام مانده است

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه بیشترین شغل‌ها در لرستان مرتبط با حوزه کشاورزی است و متأسفانه نرخ بیکاری بالاست و سرمایه گذاری صنعتی در این استان انجام نشده است، باید سدهایی ساخته می شده که نیمه تمام مانده است، باید از منابع آب لرستان حراست می شده است؛ اظهار داشت: لرستان استانی تاریخی است که می توانسته در گردشگری بسیار جایگاه بلندی داشته باشد که به علت نبود زیرساخت‌های مناسب و نبود مدیریت درست برای جذب توریست، این اتفاق نیفتاده است.

در حوزه جلوگیری از اثر تخریبی بارش‌ها باید یک فکر جدی شود

وی با بیان اینکه سلام و درود می‌فرستم به مردم خرم آباد که مرکز استان هستند، ظرفیت‌های تاریخی بسیاری دارد و محل تردد حمل و نقل مرکز به خوزستان است، خرم آباد در محور مواصلاتی است و یک موقعیت استراتژیک برای لرستان ایجاد شده است، تصریح کرد: به علت عدم آبخیزداری شاهد سیلاب بوده‌ایم در لرستان که خسارات زیادی به استان زد، در حوزه جلوگیری از اثر تخریبی بارش‌ها باید یک فکر جدی شود؛ ما یک پروژه به نام «ایران سبز» داریم که هدفش توسعه فضای سبز و درخت کاری است که هم اقلیم را تغییر می‌دهد و هم در کنترل سیلاب‌ها مؤثر است.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور با تاکید بر اینکه کارخانه پارسیلون به علت بدهی و نداشتن سرمایه در گردش دچار مشکل شد که یکی از برنامه‌های اصلی دولت سلام فعال کردن این کارخانه است، مجموعه عظیم شیلات سپیددشت هم در کشاکش مسائل اداری گرفتار شده که برای آن باید فکر جدی کرد، افزود: سلام بر مردم عزیز بروجرد، شهرستان بروجرد یکی از شهرستان‌های ممتاز لرستان است و شخصیت‌های بزرگی دارد که آیت الله بروجردی و شهید بروجردی از چهره‌های برجسته آن هستند.

رصد و پیگیری مشکلات شهرستان‌های مختلف لرستان

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه شهرستان بروجرد مشکلاتی دارد همچون اینکه مسکن مهر بروجرد ضعف امکانات زیربنایی دارد، خاطرنشان کرد: لازم است بگویم در مسکن سلام ان شاء الله و با توجه به تجارب گذشته برنامه جامعی برای مسکن دار کردن مردم داریم، در بافت فرسوده شهری این کار را انجام می‌دهیم که بعداً با مشکلات زیرساخت مواجه نشویم، کارخانه سامان کاشی به دلیل مسائل بانکی تعطیل شده که دستگاه قضائی ورود کرده و دولت سلام کمک می‌کند به سرعت به چرخه برگردد.

وی ادامه داد: سلام بر مردم عزیز دورود، همه ما از دورود خاطره داریم، همه رزمندگان از مسیر قطار و پل این شهرستان عبور کرده‌اند، دشت‌های دورود بیشترین تغییرات سطح آب را داشته‌اند، طرح‌های عظیم آبخیزداری باید اجرا کنیم که سفره‌های آب تغذیه شوند و جلوی سیلاب را بگیرند تا کشت و کار مردم دچار مشکل نشود.

باید سدهای زیادی در کشور بسازیم چون نوع بارش در ایران تغییر کرده است

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور با اشاره به بلاتکلیفی سد معشوره افزود: باید سدهای زیادی در کشور بسازیم چون نوع بارش در ایران تغییر کرده است، در ساخت سدها موضوع تنظیم آب تنها نیست، بلکه موضوع سیلاب است تا زندگی مردم از بین نرود؛ مسئله ما مدیریت آب است. در زاگرس به ویژه نیمه جنوبی زاگرس باید سد ساخته شود.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه مردم غیور الیگودرز راه‌های روستایی مناسبی ندارند، باید یک کار جهادی برای ساخت راه‌ها در این شهرستان انجام شود، تقاطع غیرهم سطح منطقه و راه آهن در این منطقه با اینکه پیشرفت خوبی داشته اما باید توجه ویژه ای شود و تکمیل شود، تصریح کرد: مردم شهرستان سلسله عمدتاً شغل کشاورزی دارند و به خاطر کمبود آب دچار مشکل هستند، باید به سمت کشت‌های گلخانه‌ای در این شهرستان برویم.

لزوم انجام کار جهادی در حوزه اصلاح راه‌های روستایی

وی با اشاره به اینکه در شهرستان ازنا صنایع مختلفی هستند که به علت سو مدیریت دچار مشکل شده‌اند، کارخانجات بزرگی هستند که باعث رشد منطقه می‌شوند و باید توجه جدی شود، مسئله اشتغال در این شهرستان مشکل اساسی است که باعث شده مهاجرت از این شهرستان خیلی زیاد باشد، گفت: مردم پلدختر در سیل اخیر دچار خسارات متعددی شدند، بافت کالبدی و مسیر مواصلاتی این شهرستان مسئله است، پل‌های روستاهای پلدختر دچار مشکلات جدی شده است، راه‌ها باید درست شود و باید روی آبخیزداری در این منطقه کار جدی شود.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور یادآور شد: در شهرستان رومشکان نیز مسیرهای مواصلاتی کم عرض است که باید اصلاح شود و ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه باید رشد یابد.