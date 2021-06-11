به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، برنامه «دست در دست» جمعه ۲۱ خردادماه با حضور گیتی خامنه مجری پیشکسوت و نازنین حقیری گوینده و صداپیشه در کنار حبیب قلایی خواننده کشورمان روانه آنتن می شود.

برنامه «دست در دست» در هفته منتهی به انتخابات و به مناسبت دهه کرامت به صورت جُنگِ شاد شبانه و با موضوعات مرتبط با عِرق و عزت ملی روانه آنتن خواهد شد. همچنین موشن ‌گرافی‌ها و گزارش‌هایی با موضوعات مرتبط از دیگر بخش‌های این برنامه است.

در «دست در دست» مهمانانی از اقشار مختلف شامل هنرمندان، ورزشکاران، چهره‌های شناخته شده، نخبگان جوان و نیروهای جهادی دور یک میز و کنار هم درباره یک موضوع واحد از مباحث روز گرفته تا موضوعات و دغدغه‌های اصلی مردم، کرونا و ... به بحث و تبادل نظر می پردازند.

«دست در دست» کاری است از گروه معارف شبکه دو و مرکز رسانه سازمان تبلیغات اسلامی به تهیه‌کنندگی هادی خدادی و اجرای سیاوش عقدایی که ساعت ۲۳ روانه آنتن می شود.