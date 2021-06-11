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۲۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۲:۴۴

گیتی خامنه مهمان «دست در دست» می‌شود

گیتی خامنه مهمان «دست در دست» می‌شود

برنامه شبانگاهی «دست در دست» به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س)، روز دختر و آغاز دهه کرامت با حضور مهمانان مختلف روانه آنتن خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، برنامه «دست در دست» جمعه ۲۱ خردادماه با حضور گیتی خامنه مجری پیشکسوت و نازنین حقیری گوینده و صداپیشه در کنار حبیب قلایی خواننده کشورمان روانه آنتن می شود.

برنامه «دست در دست» در هفته منتهی به انتخابات و به مناسبت دهه کرامت به صورت جُنگِ شاد شبانه و با موضوعات مرتبط با عِرق و عزت ملی روانه آنتن خواهد شد. همچنین موشن ‌گرافی‌ها و گزارش‌هایی با موضوعات مرتبط از دیگر بخش‌های این برنامه است.

در «دست در دست» مهمانانی از اقشار مختلف شامل هنرمندان، ورزشکاران، چهره‌های شناخته شده، نخبگان جوان و نیروهای جهادی دور یک میز و کنار هم درباره یک موضوع واحد از مباحث روز گرفته تا موضوعات و دغدغه‌های اصلی مردم، کرونا و ... به بحث و تبادل نظر می پردازند.

«دست در دست» کاری است از گروه معارف شبکه دو و مرکز رسانه سازمان تبلیغات اسلامی به تهیه‌کنندگی هادی خدادی و اجرای سیاوش عقدایی که ساعت ۲۳ روانه آنتن می شود.

کد مطلب 5232072
آروین موذن زاده

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