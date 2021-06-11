ممنوعیت استفاده اعضای شورای شهر از امکانات شهرداری در تبلیغات

فضل‌الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه که نامزد انتخابات شورای شهر شدند، اجازه استفاده از امکانات شهرداری برای تبلیغات انتخاباتی را ندارند.

وی با بیان اینکه تاکنون تخلفی در این موضوع دیده نشده است، افزود: در صورت مشاهده با متخلفان برخورد و به دستگاه قضائی ارجاع داده می‌شوند.

فرماندار کرمانشاه گفت: تخلفاتی از جمله نصب بنرهای بزرگ در بلوارها و مکان‌هایی به جز درب ستادها، پانچ کردن عکس و پوستر روی ستون‌های مونوریل و نصب برچسب و پوستر بر درب منازل شخصی بدون رضایت صاحب ملک، ثبت شده و متخلفین به دادگاه معرفی شدند.

گفتنی است، انتخابات شورای اسلامی شهر همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.