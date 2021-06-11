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۲۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۵:۴۶

نماینده مردم ایلام در مجلس:

برجام باعث دلسردی و ناامیدی مردم شد

برجام باعث دلسردی و ناامیدی مردم شد

ایلام-نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به اینکه برجام باعث دلسردی و ناامیدی مردم شد، گفت: کسانی که اداره کشور را به برجام گره زدند، باید از مردم عذرخواهی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بسطامی صبح روز جمعه در مراسم اجتماع حامیان رئیسی در ایلام اظهار کرد: جمهوری اسلامی بر دو بال اسلامیت و جمهوریت، جمهوریت آن متکی بر آرمان‌های مکتب علوی و فاطمی شکل گرفته است.

وی عنوان کرد: هر جا ما از ولایت و راه و آرمان شهدا انحراف داشته‌ایم، دوران ذلت ما بوده است.

بسطامی تصریح کرد: آنهایی سرنوشت ملت را به برجام گره زده‌اند نتیجه‌ای جز ناامیدی و دلسردی برای مردم نداشته‌اند، باید در مظهر شهیدان و امامین انقلاب عذر خواهی کنند.

نماینده مردم ایلام با اشاره به اینکه در باید در مسیر شهیدان انقلاب و مش امامین انقلاب حرکت کنیم، افزود: تنها راه حل مشکلات موجود بازگشت به تفکر انقلابی و جهادی است.

وی گفت: رئیس جمهور آینده این کشور اتکا به درون و خود باوری ملی و انقلابی بودن و انقلابی ماندن را در پیش بگیرد.

کد مطلب 5232172

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