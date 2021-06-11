برجام باعث دلسردی و ناامیدی مردم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بسطامی صبح روز جمعه در مراسم اجتماع حامیان رئیسی در ایلام اظهار کرد: جمهوری اسلامی بر دو بال اسلامیت و جمهوریت، جمهوریت آن متکی بر آرمان‌های مکتب علوی و فاطمی شکل گرفته است.

وی عنوان کرد: هر جا ما از ولایت و راه و آرمان شهدا انحراف داشته‌ایم، دوران ذلت ما بوده است.

بسطامی تصریح کرد: آنهایی سرنوشت ملت را به برجام گره زده‌اند نتیجه‌ای جز ناامیدی و دلسردی برای مردم نداشته‌اند، باید در مظهر شهیدان و امامین انقلاب عذر خواهی کنند.

نماینده مردم ایلام با اشاره به اینکه در باید در مسیر شهیدان انقلاب و مش امامین انقلاب حرکت کنیم، افزود: تنها راه حل مشکلات موجود بازگشت به تفکر انقلابی و جهادی است.

وی گفت: رئیس جمهور آینده این کشور اتکا به درون و خود باوری ملی و انقلابی بودن و انقلابی ماندن را در پیش بگیرد.