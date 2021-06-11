نخستین تمرین فرنگی کاران در ورشو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام پیتلاسینسکی لهستان از فردا و به مدت ۲ روز در شهر ورشو برگزار می‌شود.

تیم ایران که با ۵ کشتی گیر و ۲ مربی در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد نخستین تمرین خود را در محل برگزاری این رقابت‌ها برگزار کردند.

مهدی بالی و محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و علی اکبر یوسفی، امیر قاسمی منجزی و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به همراه رسول جزینی و عادل بالی تبار نمایندگان اعزامی کشورمان به لهستان هستند.

حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی و دارنده شش مدال طلای المپیک و جهان همراه با تیم اعزامی تمرین کرد، ضمن اینکه اعضای تیم روسیه با حضور رومن ولاسوف دارنده ۲ مدال طلای المپیک، ۲ مدال طلا و یک نقره جهان نیز در کنار تیم ایران به تمرین پرداختند.

طبق برنامه اعلامی، مسابقات وزن ۱۳۰ کیلوگرم فردا و رقابت‌های وزن ۹۷ کیلوگرم روز یکشنبه برگزار خواهد شد.