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۲۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۷:۵۹

تورنمنت پیتلاسینسکی لهستان؛

نخستین تمرین فرنگی کاران در ورشو برگزار شد

نخستین تمرین فرنگی کاران در ورشو برگزار شد

اعضای تیم کشتی فرنگی ایران نخستین تمرین خود را در محل برگزاری رقابت های بین المللی جام پیتلاسینسکی لهستان برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام پیتلاسینسکی لهستان از فردا و به مدت ۲ روز در شهر ورشو برگزار می‌شود.

تیم ایران که با ۵ کشتی گیر و ۲ مربی در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد نخستین تمرین خود را در محل برگزاری این رقابت‌ها برگزار کردند.

مهدی بالی و محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و علی اکبر یوسفی، امیر قاسمی منجزی و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به همراه رسول جزینی و عادل بالی تبار نمایندگان اعزامی کشورمان به لهستان هستند.

حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی و دارنده شش مدال طلای المپیک و جهان همراه با تیم اعزامی تمرین کرد، ضمن اینکه اعضای تیم روسیه با حضور رومن ولاسوف دارنده ۲ مدال طلای المپیک، ۲ مدال طلا و یک نقره جهان نیز در کنار تیم ایران به تمرین پرداختند.

طبق برنامه اعلامی، مسابقات وزن ۱۳۰ کیلوگرم فردا و رقابت‌های وزن ۹۷ کیلوگرم روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5232195

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