نکات مهم در خرید فرش ماشینی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خرید فرش برای منزل، یکی از مهمترین و البته شیرینترین خریدهای مربوط به دکور یک خانه به حساب میآید و در زیبایی طرح و نقشه فرش، سلیقه میزبان تا حد زیادی جلوه مییابد. در ادامه، به نکاتی که در خرید فرش ماشینی، بیشترین اهمیت را دارند و باید حتماً مد نظر قرار گیرند میپردازیم.
رنگ و طرح
یکی از نکاتی که در زمان خرید فرش بایستی در نظر داشت رنگ و طرح فرش است. اهمیت طرح و رنگ یک فرش، تنها به زیبایی که به محیط میبخشد محدود نیست. طرح و رنگ یک فرش، میتواند در چشم بیننده، به بزرگ یا کوچک نشان دادن یک فضا کمک کند. همچنین در انتخاب فرش، هماهنگی با فضای یک اتاق یا پذیرایی خانه، مانند طرح و رنگ ست مبل و صندلی، رنگ پرده یا کاغذ دیواری، رنگ دیوارها، نورگیر بودن فضا و همینطور روشناییهای به کار رفته را نیز بایستی در نظر داشت. تا همه اینها در کنار هم جلوه بهتری داشته باشد.
این نکته در خرید فرش بسیار حائز اهمیت است. تنوع در فرشهای عرضه شده، حرف اول را در این زمینه میزند. تنوع بالا به خریدار، این امکان را میدهد که با خیال راحتتری، فرش مورد سلیقه خود را پیدا کند و در انتخاب، محدود نباشد. از این منظر، یک فروشگاه آنلاین فرش، برتری بارزی نسبت به فروشگاههای حضوری دارد؛ زیرا خریدار میتواند بدون خسته شدن و گشتن زیاد، تنوع بسیار بالایی از فرش را بهصورت یکجا بررسی کند و فرش مورد علاقهاش را انتخاب نماید.
شانه و تراکم فرش
شانه و تراکم عبارتهایی پرکاربرد در خرید فرش ماشینی هستند و بسیاری از افراد، فرشها را بر اساس شانه و تراکم میشناسند. در واقع، شانه به تعداد گرههای عرضی و تراکم به تعداد گرههای طولی فرش گفته میشود و عددی هم که به آنها نسبت داده میشود، تعداد گره در هر متر را معین میکند که در شناسنامه فرش هم قید میگردد. هر گره نیز از تقاطع این دو نخ عرضی و طولی به وجود میآید. این دو نخ، همان تار و پود فرش هستند. فرش ماشینی در تعداد شانههای گوناگونی تولید میشود. ۳۲۰ شانه، ۵۰۰ شانه، ۷۰۰ شانه، ۱۰۰۰ شانه، ۱۲۰۰ شانه و ۱۵۰۰ شانه.
مهمترین مزیتهایی که شانه و تراکم بالاتر برای یک فرش به ارمغان میآورند، دوام و قوام بالاتر و همچنین، ظرافت بیشتر در اجرای طرح و نقشه فرش هستند.
در کنار تار و پود، نخ سومی هم در فرشها به کار میرود. این نخ همان نخ خواب فرش است. نخی که عمود بر دو فرش دیگر است و بر گرههای تار و پود فرش، سوار میگردد. نخ خواب همان نخی است که با دست کشیدن روی فرش احساس میشود و جنس آن هم از مواردی است که در شناسنامه فرش درج میشود. طول نخ خواب در طرحهای کلاسیک، معمولاً در حدود ۶ تا ۹ میلیمتر است.
ابعاد فرش
فرش ماشینی در ابعاد مختلفی تولید میشود. ابعاد مختلف به نامهای مختلفی هم شهرت دارند: پادری، یک ذرع و نیم، کناره، قالیچه و قالی. همچنین فرشها در شکلهای مختلفی هم تولید میشوند مثل گرد و مستطیل.
سایزهای استانداردی برای فرش ماشینی وجود دارد که بیشتر، نقشهها در این ابعاد موجود هستند و ابعاد دیگری مثل ابعاد کناره یا اندازههای بزرگتر از ۱۲ متری میبایست برای بافت، سفارش گذاشته شود. طبیعتاً قیمت فرش ماشینی تابعی از اندازه آن میباشد.
جنس نخ به کار رفته
فرشها از نخهای متفاوتی ساخته میشوند. از پلیاستر تا فرشهای اکریلیک و ابریشمی. باید توجه داشت که معمولاً جنس نخی که به عنوان نخ به کار رفته در یک فرش از آن نام برده میشود، همان نخ خواب فرش است و نخ خواب هم همانطور که بالاتر توضیح داده شد، نخی است که از روی فرش دیده میشود. به عنوان مثال، جنس نخ خواب به کار رفته در فرشهای ماشینی ابریشم بافت، نخ ابریشم است و نخ تار و پود میتواند از الیافی مثل پنبه باشد. و البته که برخی فرشهای ابریشم بافت هم وجود دارند که در نخهای تار و پود نیز از الیاف ابریشم در آنها بهره گرفته شده است.
فرشهای ابریشمی سبکتر از بقیه فرشها هستند و در بین فرشهای تولیدی تولیدکنندههای معتبر، نخهای بادوام اکریلیک، بیشترین فراوانی را دارند که از کیفیت و مطلوبیت بالایی هم برخوردار هستند. الیاف مصنوعی مانند پلیاستر هم از لحاظ کیفیت و دوام در رتبههای بعدی قرار میگیرند.
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