شرکت در انتخابات وظیفه همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جهانبخش کرمی ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت، با اشاره به انتخابات پیشرو اظهار داشت: در طول ۴۲ سال گذشته، پس از پیروزی انقلاب اسلامی جبههی استکبار همواره در نبرد با نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان خاطرنشان کرد: طبق فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) جنگ امروز، جنگ احزاب است و همه کفار برای از بین بردن انقلاب اسلامی متحد شده و همواره تلاش میکنند.
کرمی با بیان اینکه برخی مسئولین نگران فشارها، تهدیدها و تحریمها بودند، عنوان کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بر خلاف تصور و تحلیلهای جبهه استکبار، نظام جمهوری اسلامی امروز نه تنها در شرایط شعب ابی طالب نیست بلکه در شرایط بدر و خیبر قرار دارد.
وی با اشاره به ۸ سال دوران دفاع مقدس، با بیان اینکه جنگ تحمیلی، نبرد بین انقلاب اسلامی با جبههی استکبار بود، افزود: اگر در جنگ سوریه مدافعان حرم و جوانان مسلمان کشورهای دیگر مجاهدت نمیکردند و به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) لبیک نمیگفتند دهها میلیون نفر مسلمان در عراق، سوریه، فلسطین، یمن و کشورهای دیگر ازبین میرفتند.َ
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان با بیان اینکه آمریکاییها همواره سعی کردهاند که کدخدای جهان شوند، افزود: ملت انقلابی ایران اسلامی در تمامی برهههای حساس و تاریخی همواره ثابت کردهاند که پای نظام و انقلاب ایستادهاند و در برابر استکبار جهانی هم پیمان بوده و تابع ولایت فقیه هستند.
کرمی متذکر شد: در جنگ ارادهها همواره اراده مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، اراده ملت بوده است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان با بیان اینکه آمریکا، کشورهای عربی وابسته به آمریکا، اروپا و اسرائیل همواره از ظلم و کشتارحمایت میکنند، اضافه کرد: در جنگ اخیر فلسطین آمریکاییها پیشرفتهترین سلاحها را به اسرائیل ارسال کرده و علیه مردم مظلوم فلسطین وارد جنگ شدند اما فلسطینیان با موشک باران مانع از تجاوز آنها شده و توانستند در طی ۱۲ روز پیروز این میدان شوند که در این زمان ۲۰ کشور واسطه شدند تا آتش بس آغاز شود.
وی در ادامه یادآور شد: امروزه هیچ جای امنی برای مستکبرین باقی نمانده و همه ی کشورهایی که زمانی حمایت کننده اسرائیل و آمریکا بودند، به دنبال صلح با ایران هستند.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان با اشاره به اینکه امروز کشور ایران در اوج قدرت و عزت است، اذعان داشت: اثبات این اقتدار امروز نیاز به حضور و حماسه مردم دارد چرا که همین مردم بودند که در زمان انقلاب به رهبر کبیر انقلاب (ره) لبیک گفته و پیروز شدند.
سردار کرمی با تاکید بر اینکه در طول ۸ سال دوران دفاع مقدس با تقدیم ۲۳۰ هزار شهید توانستیم اقتدار و عزت کشور را به دنیا نشان دهیم، اذعان کرد: مردم عزیز کشورمان در تمامی صحنهها مقابل توطئههای دشمن ایستادهاند و توانستند فتنههای آنان را خنثی کنند.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان با اشاره به اینکه امروز روز هم روز حماسه دیگری است و حضور حداکثری در انتخابات برای ما تکلیف الهی است، متذکرشد: توصیه امروز رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) حضور و دعوت همه نخبگان، سخنرانان، افراد نافذ، پاسداران، بسیجیان و تمام اقشار است که مردم را به حضور پای صندوقهای رای دعوت کنند چرا که حضور حداکثری مردم در انتخابات فتنههای دشمن را نابود میکند.
کرمی با اشاره به توصیه امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی است بلکه یک وظیفهی شرعی اسلامی و الهی است و شکست در آن شکست جمهوری اسلامی است و حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگترین واجبات و فرائض دینی است، بیان داشت: طبق فرموده ایشان حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان در ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودهاند شرکت در انتخابات هم حق و هم تکلیف است، متذکر شد: این حق مردم است که سرنوشت کشور را به دست خود رقم بزنند و آبروی جمهوری اسلامی به انتخابات و حضور مردم پای صندوقهای رأی است.
کرمی با بیان اینکه مشارکت در انتخابات سال جاری وظیفه همه مردم است، خاطرنشان کرد: وظیفهی ما در حال حاضر دعوت مردم به انتخابات در فضای حقیقی به صورت چهره به چهره و فضای مجازی است امروز روز حضور در میدان است و سپاه از هیچ جناح و جبههای حمایت نمیکند و تلاش این نهاد برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.
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