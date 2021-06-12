اصرار مجدد «علی لاریجانی» برای اعلام علنی دلایل عدم احراز صلاحیتش

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری با صدور بیانیهای خطاب به شورای نگهبان، بر اعلام دلایل ردصلاحیتش در سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری تأکید کرد.
متن کامل بیانیه لاریجانی به شرح زیر است:
از بنده خدا؛ علی لاریجانی
به اعضای محترم شورای نگهبان
بسم الله الرحمن الرحیم
شورای محترم نگهبان، احتراماً به استحضار می رساند:
۱- بند (۱۱-۲) سیاستهای کلی ابلاغی رهبری معظم در باب انتخابات، صراحت دارد که شورای نگهبان موظف به «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و ردصلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» است. لذا ضوابط روشنی (فوقالذکر) در این امر وجود دارد و عبارت «عدم پیشبینی حکمی در قانون انتخابات» بهانه و آدرس غلط است.
۲- سیاست کلی صراحت بر اعلام کتبی دلایل ردصلاحیت توسط شورا دارد و ضرورتی بر حضور کاندیدا، دیده نشده است. آن زمانی که لازم بود شورای محترم نگهبان برای کشف صحت و سقم گزارشهای کذب، از کاندیداها دعوت نماید، دعوتی صورت نداد.
۳- با توجه به عدم دریافت دلایل ردصلاحیت اینجانب، مجدداً این درخواست را اعلام میکنم. اما چرا بر این امر اصرار دارم؟ در تاریخ ۱۳۸۲.۱۰.۲۴، رهبری معظم در دیدار با اعضای شورای نگهبان در مورد احراز مجدد صلاحیت حتی نمایندگان مجلس فرمودند:
«آن وقت که صالح بود، حالا صلاحیتش را استصحاب کنید. اگر خلافش ثابت نشده، این احراز، استصحاب است و هیچ لزومی ندارد که انسان بخواهد از طریق دیگری این صلاحیت را احراز کند.»
صلاحیت اینجانب، یک بار برای ریاستجمهوری و چند بار برای مجلس، مورد تأیید شورای نگهبان واقع گردیده است. آیا اینجا جای استصحاب نبود؟ مگر اینکه با این بیان صریح رهبری معظم، شورای محترم، استنادات قوی داشته که بیان رهبری در استصحاب را کنار گذاشتهاند، یعنی عملاً به ردصلاحیت اینجانب رسیدهاند. لذا انتظار طبیعی است که بنده «اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد» شورا را جدیتر مطالبه نمایم.
۴- در سالهای قبل، بارها مناقشات جدی با آن شورا-البته از سر دلسوزی برای احقاق حقوق مردم- در مورد ردصلاحیت تأثیری در آراء شورا نداشت. امید است با اجرای سیاستهای کلی انتخابات و اینگونه مطالبات، مردم حقگرایی دستگاههای حکومتی را بهتر از گذشته حس نموده و در انتخابات مشارکت پرشورتری داشته باشند.
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