به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایش کودکان با ساخت عروسک و خلق شخصیت‌های قصه در شکل‌گیری نمایش و پیشرفت داستان مشارکت می‌کنند. نگین زمانی راوی و مربی و مریم ایران‌منش، پیمان فاطمی و داود بنی‌اردلان عروسک‌گردانان "قصه‌های ایرانی" هستند.



فاطمه حسین‌زاده طراح و سازنده عروسک‌ها، مریم ایران‌منش طراح دکور، پیمان فاطمی نوازنده ضرب و امیرحسین آقایی تن‌پوش دیگر اعضا گروه نمایش "قصه‌های ایرانی" به شمار می‌روند که هر روز ساعت 19 در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.

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