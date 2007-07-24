به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایش کودکان با ساخت عروسک و خلق شخصیتهای قصه در شکلگیری نمایش و پیشرفت داستان مشارکت میکنند. نگین زمانی راوی و مربی و مریم ایرانمنش، پیمان فاطمی و داود بنیاردلان عروسکگردانان "قصههای ایرانی" هستند.
فاطمه حسینزاده طراح و سازنده عروسکها، مریم ایرانمنش طراح دکور، پیمان فاطمی نوازنده ضرب و امیرحسین آقایی تنپوش دیگر اعضا گروه نمایش "قصههای ایرانی" به شمار میروند که هر روز ساعت 19 در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه میرود.
نمایش عروسکی "قصههای ایرانی" به نوسیندگی و کارگردانی داود بنیاردلان از نخستین روز مردادماه 86 در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه رفته است.
کد مطلب 523458
نظر شما