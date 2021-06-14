به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: یگان‌های عملیاتی پلیس استان سیستان و بلوچستان با تلاش شبانه‌روزی و اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری سرکرده باند سازمان یافته و بین‌المللی مواد مخدر در جنوب شرق کشور شدند.

وی افزود: پس از ماه‌ها رصد اطلاعاتی و تخصصی گسترده، آخرین محل تردد این قاچاقچی بین المللی در شهرستان سراوان توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر شناسایی، که در یک عملیات غافلگیرانه و مسلحانه قبل از انجام هرگونه اقدامی به همراه دو همدست تبهکارش دستگیر و از وی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر و دو دستگاه خودروی تیزرو که با آن اقدام به حمل و جابجایی محموله مواد افیونی می‌کرد، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان به گستردگی اقدامات متهم دستگیر شده اشاره کرد و گفت: چندین فقره درگیری مسلحانه با مأموران انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر در سطح استان، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و تهیه سلاح‌های گرم از جمله اقدامات تبهکارانه این قاچاقچی تحت تعقیب می‌باشد که در نهایت با اقدام هوشمندانه، در تور انتظامی پلیس سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

سردار طاهری تصریح کرد: موضع پلیس در امر مقابله و برخورد با هر گونه قاچاق مواد مخدر، موضع بسیار جدی و قاطعانه است، سوداگران مرگ بدانند جان برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشرافیت کامل و رصد منطقه از مرز تا عمق کشور اجازه نخواهند داد به مجرمانی که بخواهند با انتقال مواد افیونی و بدست آوردن سودهای کلان باد آورده، بلای خانمانسوز را وارد کشور کنند و بدانند در این امر، عزم پلیس، عزمی راسخ و بسیار جدی است.