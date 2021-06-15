ظرفیت بخش کرونا بیمارستان های شهیدمحمدی وخلیج فارس بندرعباس پر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان بیان داشت: با جان باختن ۹ نفر دیگر از بیماران مبتلا به کرونا در هرمزگان، شمار کل جان باختگان این بیماری در استان به هزار و ۳۵۹ نفر رسید.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه ۱۶۴ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری شدند که نسبت به شیانه روز گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است و اکنون در مجموع ۵۸۹ نفر در بیمارستان‌های استان تحت مراقبتند، اظهار کرد: از مجموع بستری ها، ۹۲ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری هستند که نسبت به شبانه روز گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته و حال ۲۲ نفر از آن‌ها وخیم است.

وی با بیان اینکه افرادی که دوز اول واکسن کرونای اسپونتیک و آسترازنکا را دریافت کرده اند تا سه ماه حداکثر می‌توانند دوز دوم را دریافت کنند، خاطرنشان کرد: فاصله بین تزریق دوز اول و دوم واکسن سینوفارم از ۴ تا ۸ هفته متغیر است و به همین علت نگرانی از بابت تاخیر در تزریق این دوز وجود ندارد.

نوروزیان با اشاره به اینکه ظرفیت بیمارستان های شهید محمدی و خلیج فارس بندرعباس پر شده است، تصریح کرد: شهروندان عزیز در صورت کوچکترین علائم به مراکز درمانی مراجعه تا از دچار به وضعیت بحرانی نیز جلوگیری کنند.