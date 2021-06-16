حجت الاسلام علیرضا نجیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور در انتخابات وظیفه دینی و ملی همه ماست، اظهار داشت: انتخاب دقیق و آگاهانه نیز بسیار حائز اهمیت است بر این اساس با توکل به خدا و توسل به حضرت ولیعصر (عج) در پای صندوق‌های رای حاضر خواهیم شد.

وی عنوان کرد: بر همین اساس در مساجد، حسینیه‌ها و امامزاده‌های سراسر استان یزد، روز جمعه ۲۸ خرداد ماه از ساعت ۶ صبح، مراسم قرائت دعای ندبه و توسل به حضرت ولیعصر (عج) برگزار می‌شود و شرکت کنندگان در این مراسم پس از پایان دعا، به صورت دسته جمعی به نزدیکترین شعبه اخذ رای برای ریختن آرای خود به صندوق مراجعه می کنند.

نجیمی بیان کرد: مراسم دعا، حرکت دسته جمعی و حضور در شعب اخذ رای با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی انجام می شود بر این اساس از مردم، هیئت های مذهبی، خانواده های معظم شهدا، روحانیون، کسبه و بازاریان و اقشار مختلف دعوت می کنیم تا در این مراسم حضور پرشور داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد تاکید کرد: حضور در پای صندوق‌های رای در ساعات اولیه رای گیری، شور و نشاطی ویژه به انتخابات خواهد بخشید و امیدواریم با حضور مردم در پای صندوق‌ها و انتخاب اصلح، نقش خود را در تعیین سرنوشت کشور و استان به درستی ایفا کنیم.