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۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۸:۳۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

۸۵ هزار دوز واکسن در زنجان تزریق شده است

۸۵ هزار دوز واکسن در زنجان تزریق شده است

زنجان-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: تاکنون ۸۵ هزار دوز واکسن در استان زنجان تزریق شده و با ورود واکسن‌های داخلی میزان تزریق واکسن به ۱۰ هزار دوز می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران بابیان اینکه طی روزهای گذشته روند بیکاران مبتلا به کرونا در استان کاهش یافته است، گفت: کرونا رو به نابودی است.

وی اظهار کرد: تعداد بستری‌ها و فوتی‌های کرونا هم در استان رو به کاهش است و در این میان شهروندان برای ریشه کنی کامل این بیماری باید همچنان بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به تزریق واکسن کرونا در استان اشاره کرد و یاد آورشد: واکسیناسیون گروه‌های پرخطر به خوبی در حال انجام است.

قزلباش تاکید کرد: طی دو هفته آینده با اعلام وزارت بهداشت با تامین واکسن روند واکسیناسیون شتاب بیشتری خواهد یافت و گروههای هدف در سنین پایین‌تر و بالای ۶۰ و یا ۶۵ سال واکسینه می‌شوند.

وی ابراز کرد: دوز دوم واکسن واکسیناسیون برای گروههای ۷۰ سال به بالا و گروه‌های جامانده آغاز شده و همچنان این روند ادامه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه تاکنون ۸۵ هزار دوز واکسن در استان زنجان تزریق شده است، گفت: با برنامه ریزی های انجام گرفته و با ورود واکسن‌های داخلی میزان تزریق واکسن به ۱۰ هزار دوز می‌رسد.

قزلباش گفت: پایگاه خودرویی و پیاده واقع در پردیس دانشگاه علوم پزشکی، پایگاه شرکت برق در شهرک کارمندان، پایگاه هلال احمر واقع در هنرستان، پایگاه پیام، در هتل پیام، پایگاه مدیریت بحران شهرک الهیه و پایگاه امام علی (ع) سه راه امجدیه ۶ مرکز فعال شهر زنجان برای تزریق واکسن کرونا هستند.

وی بر لزوم تقویت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان تاکید کرد.

کد مطلب 5240559

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