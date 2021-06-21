مراسم دهه کرامت در خانه فرهنگ لاهور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن دهه کرامت و فرخنده میلاد باسعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (ع) و ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) با حضور شرکت کنندگان ایرانی و پاکستانی با حفظ پروتکل‌های بهداشتی در محل خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور برگزار شد.

در این مراسم معنوی محمدرضا ناظری؛ سرکنسول، جعفر روناس؛ وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور و همچنین خادمان افتخاری، قاریان قرآن، ایرانیان مقیم، اهل سنت و تشیع علاقه‌مند به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و برندگان مسابقات فرهنگی و قرانی ماه مبارک رمضان برگزار شد به برندگان مسابقات قرآنی و روز جهانی قدس جوایزی به رسم یاد بود اهداء شد.

پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید و نعت خوانی توسط حافظ احمد هاشمی از قاریان مشهور اهل سنت پاکستانی و افضل ایمانی قاری بین المللی و پخش سرود ملی دو کشور، جعفر روناس؛ وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران ضمن خوش آمد گویی به میهمانان و شرکت کنندگان و تقدیر از ایرانیان مقیم به دلیل مشارکت و استقبال باشکوه سیزدهمین انتخابت ریاست جمهوری، به اهمیت ایام دهه کرامت پرداخت و گفت: این روزها در ایران و برخی کشورهای اسلامی از جمله پاکستان به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) در اول ذی القعده و حضرت امام علی بن موسی الرضا در ۱۱ ذی القعده جشن دهه کرامت با شور و شوقی وصف ناپذیر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه حضرت امام رضا (ع) در نزد مردم پاکستان گفت: مردم پاکستان به امام رضا (ع) عشق و ارادت زیادی دارند به نحوی که شخصیت‌های سیاسی و حکومتی پاکستان در سفرهای رسمی از ایران اغلب با سفر به مشهد و حضور در حرم امام رضا (ع) ارادت خود را به این امام بزرگوار اعلام می‌کنند.

وابسته فرهنگی کشورمان گفت: خانه فرهنگ برنامه‌های گوناگونی برای روزها و ماه‌های آینده برای علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی برنامه ریزی کرده است.

محمدرضا ناظری؛ سرکنسول جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تبریک ایام دهه کرامت به مردم پاکستان گفت: مردم ایران ۴۲ سال قبل به رهبری امام خمینی (ره) با برانداختن نظام طاغوتی، جمهوری اسلامی ایران را در راستای نظام مردم سالاری دینی تاسیس کرده و در این راستا با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، اتتخابات شورای شهر و روستا و مجلس خبرنگان نقش مهمی در تعیین حق سرنوشت خود دارند.

وی با اشاره به تفاوت‌های نظام غربی با نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: در نظام‌های به اصطلاح دموکراتیک غربی، سرمایه داران و صاحبان شرکت‌های بزرگ اقتصادی با کمک تبلیغات غول‌های رسانه‌ای نقش مهمی در برآیند انتخابات ریاست جمهوری و یا نخست وزیری آن کشورها دارند و این در حالیست که در جمهوری اسلامی، رجال سیاسی ماهر و انقلابی با روحیه خدمتگزاری به مردم در چارچوب نظام اسلامی در انتخابات شرکت کرده با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

ناظری در ادامه به اهداف غرب و برخی از عمال منطقه‌ای در اعمال فشار و افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: هدف آنها دور کردن مردم ایران از صندوق‌های اخذ رای بود اما حضور قابل توجه مردم ایران در ۱۳ مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سایه تبلیغات وسیع غرب، صهیونیسم و برخی رژیم‌های مرتجع منطقه‌ای و پیروزی بزرگ دکتر ابراهیم رئیسی در این انتخابات، پیامی واضع از سوی مردم ایران به جهان استکبار است.

در این مراسم خانم مدیحه رسول، پروفسور مظفر اقبال، طاهر ناصر علی و شیخ محمد امین چهار تن از خادمان افتخاری پاکستان در حرم امام علی بن موسی الرضا (ع) خاطراتی از نحوه سفر به ایران و مشهد مقدس و حضور خود در حرم امام رضا (ع) و معجزات آن حضرت بازگو کردند که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.

در پایان این مراسم معنوی از خادمان افتخاری حرم امام رضا (ع) تقدیر شد و به برندگان مسابقات قرانی در حوزه قرائت و تحقیق که در گروه‌های سنی متفاوت در دو بخش برادران و خواهران در ایام ماه مبارک رمضان برگزار شده بود و همچنین برندگان مسابقات مقاله نویسی، نقاشی و ساخت کلیپ روز جهانی قدس جوایز و هدایایی به رسم یادبود تقدیم شد.