۶.۵ میلیون افغان در ۷۰ کشور به شکل مهاجر یا پناهجو بسر می‌ برند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه طلوع، وزارت امور مهاجرین افغانستان می‌گوید حدود ۶.۵ میلیون افغان در ۷۰ کشور جهان به شکل مهاجر یا پناهجو بسر می‌برند.

در گزارش این وزارتخانه آمار تفکیکی کشورهای مختلف ذکر نشده ولی تاکید شده است که ایران و پاکستان میزبان بیشترین تعداد مهاجران افغان هستند.

علاوه بر آمار مهاجران، بیش از چهار میلیون افغان هم در نتیجه جنگ‌های داخلی و افزایش خشونت‌ها مجبور به ترک خانه و مناطق اصلی سکونت‌شان شده‌اند و احتمال می‌رود که این تعداد در سالجاری افزایش یابد.

مشکلات اقتصادی و افزایش قتل‌های هدفمند، از دیگر عواملی است که در تشدید مهاجرت از افغانستان و افزایش آوارگان داخلی نقش داشته‌اند.

با وجود تشدید بحران‌های ناشی از آواره شدن افغان‌ها در داخل این کشور، در شش ماه گذشته بیش از نیم میلیون مهاجر افغان به‌کشور باز گشته‌اند.

این در حالی است که در هفته گذشته سازمان ملل اعلام کرد با توجه به وضعیت موجود در افغانستان و به دلیل احتمال وقوع درگیری های داخلی بین افغان ها، تعداد بیشتری از خانواده ها بی خانمان شده و به تعداد آوارگان این کشور افزوده خواهد شد.