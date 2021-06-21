ارتش جمهوری اسلامی ایران پشتیبان مقتدر دولت مردمی و انقلابی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ ستاد رضا آذریان در پیامی، انتخاب آیتالله سید ابراهیم رئیسی را بهعنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران و خلق حماسه ملت ایران در روز ۲۸ خرداد را تبریک گفت.
ملت آگاه و شریف ایران بار دیگر با حضور خود در پای صندوقهای رأی حماسهای آفرید برای شکست دشمنانی که میخواستند مردم را از حضور در انتخابات و تعیین سرنوشتان نا امید کنند؛ ملت ایران با حضور خود امید به آینده روشن کشورمان را زنده کرد تا نشان دهد مردم این سزمین شایستگی بهترینها را دارند.
انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، حماسه دیگری بود از پایبندی و ایستادگی مردم ایران به پای آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی، آنهم در شرایطی که دشمنان ما با تبلیغات و هزینههای گسترده سعی در تخریب این انتخابات و تضعیف حضور مردم داشتند، با این حال کارنامه سرشار از خدمت شما در جهت پیشبرد اهداف انقلاب، مدیریت جهادی و رویکرد انقلابی در برخورد با مشکلات و موانع باعث شد مردم کشور با رأی قاطع شما را بگزینند.
میدانداری مردم در طول سالهای پس از انقلاب و خون هزاران شهید و امیرانی با اخلاص مانند صیاد شیرازی و سردارانی شجاع از جنس قاسم سلیمانی این ملت را امروز به قله عزت و اقتدار رسانده و امروز اطمینان دارم که با این حماسه مردم و تشکیل دولت انقلابی آینده همانطور که مقام معظم رهبری تأکید داشتند مسیر اعتلا و پیشرفت ایران عزیزمان در گام دوم انقلاب هموار خواهد شد.
این جانب در پایان ضمن تبریک و قدردانی مجدد از مردم فهیم ایران، اقشار مختلف بهخصوص خانواده ارتش جمهوری اسلامی ایران، این حماسه عظیم را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) و رئیس جمهور محترم منتخب تبریک و تهنیت عرض نموده و اعلام میدارم، ارتش جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از بازوان مقتدر کشور همواره تحت فرماندهی معظم کل قوا با تکیه بر توان نیروهای انقلابی و متعهد، پشتیبانی مقتدر برای دولتِ برآمده از مردم، انقلابی و فساد ستیز است.
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