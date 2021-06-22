صنعت لوازم خانگی در مسیر دانش بنیانی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در مراسمی با حضور مدیرکل دفتر کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همچنین اعضای انجمن صنایع لوازم‌خانگی، اساس‌نامه کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم‌خانگی به تصویب رسید و اعضای هیأت مدیره آن مشخص شد.

در این مراسم کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی هفت عضو خود متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دو نفر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها یا مراکز نوآوری شرکت‌ها و همچنین چهار نفر از اعضای بدنه صنعت و بازار لوازم خانگی را شناخت.

در این زمینه، عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع خانگی اظهار داشت: مجوز تأسیس این کانون با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده که این شورا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مکلف به ایجاد کانون برای برخی صنایع پیشران کرده است. این کانون یک تشکل ملی بوده و تحت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به صورت فراجناحی عمل خواهد کرد.

وی افزود: با تشکیل این کانون، شخصیت‌های آکادمیک و علمی و پژوهشی با بدنه صنعت لوازم‌خانگی مرتبط خواهند شد که حلقه پایانی آن بازار بوده و مدرنیزه‌کردن، به‌روز آوری و جهانی‌سازی این صنعت را در دستور کار خواهد داشت.

هاشمی گفت: همچنین با تشکیل این کانون، صنعت لوازم‌خانگی از حمایت‌های مختلفی از جمله استفاده از بودجه‌ها و اعتبارات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، استفاده از مواد نانو، تکنولوژی‌های جدید و روز جهان و استفاده از نتایج تحقیقات علمی دانشگاهی و آکادمیک بهره‌مند خواهد شد تا حرکتی درست و تکاملی در این صنعت شاهد باشیم.