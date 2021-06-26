اتوبوس برقی دوشنبه رونمایی می شود

شهریار زینی، مدیر طرح‌های کلان ستاد توسعه فناوری‌های حمل و نقل پیشرفته در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر یکی از معضلات اصلی پیش‌روی جهان در دهه آینده، معضل‌ آلودگی هوا و گرمایش کره زمین است که بخش حمل و نقل به‌عنوان یکی از منابع اصلی استفاده از سوخت‌های فسیلی نقش به‌سزایی در تولید و انتشار آلاینده‌های هوا و گازهای گلخانه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه از این رو اکثر کشورهای جهان در راستای بهبود شاخص شدت انرژی و بهره‌وری در بخش حمل و نقل دست به کار شده‌اند و در سطوح کلان ملی و خرد و بنگاه‌های اقتصادی نقشه راه دستیابی به هدف انرژی پاک – هوای پاک را تدوین کرده اند، گفت: برنامه ریزی همه کشورهای پیشرفته تا سال ۲۰۵۰ دستیابی و بکارگیری فناوری خودروهای برقی، هیدروژنی و هیبرید را در ناوگان حمل نقل خود برنامه‌ریزی کرده اند.

وی با بیان اینکه این حمل و نقل از بخش عمومی در کشورها آغاز شده است، بیان کرد: در یک اتوبوس برقی بیش از ۶۰ درصد هزینه ساخت متعلق به قوای محرکه الکتریکی بوده که مابقی آن مربوط به پلتفرم است.

زینی با بیان اینکه تولید اتوبوس های برقی در کشور نیز در قالب پروژه ای با همکاری دانشگاه تهران و حمایت معاونت علمی در یک شرکت تولید کننده اتوبوس اجرایی شد، بیان کرد: این اتوبوس های برقی بومی، متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران طراحی شده است.

به گفته وی، بعد از تولید این اتوبوس های برقی و تامین نیاز، امکان صادرات آن نیز وجود دارد.

زینی با بیان اینکه فاز اول تولید این اتوبوس های برقی کمتر از یک سال دیگر به نتیجه خواهد رسید، گفت:این اتوبوس الکتریکی طی کمتر از یک سال و نیم دیگر به مرحله سر تولید (SOP) می رسد.

مدیر طرح های کلان ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته درخصوص برنامه‌های تولید و فروش این اتوبوس های برقی گفت: پیرو مذاکرات و جلسات متعدد فنی و مدیریتی با شهرداری تهران، شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده فی‌مابین، مقرر است که در فاز نخست شهرداری تهران اقدام به پیش خرید ۲۰۰ دستگاه اقدام کند.

وی اضافه کرد: همچنین مطابق برنامه ریزی صورت گرفته درصدد هستیم تا قرارداد اتوبوس بردافزا (Rex) با فناوری هیبریدی (برق-گاز)با شهرداری مشهد مقدس امضا و جاری شود.

وی افزود: همچنین شهرداری مشهد مقدس نیز در راستای توسعه این محصول جهت بکارگیری در ناوگان مشهد مقدس قرارداد مشارکت امضا کرده ‌است.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این پروژه آن است که ۷۰ درصد قوای محرکه الکتریکی داخلی‌سازی و بومی‌سازی شده و طراحی داخل است؛ موتورهای تراکشن الکتریکی، ژنراتور، گیربکس تک سرعته درایوهای کششی، باتری پک‌های هوشمند، سیستم توان کمکی و اینورترها، سیستم توزیع انرژی الکتریکی، سیستم‌های متعدد خنک‌کاری، همه ساخت داخل و بومی‌سازی شده‌است.

وی افزود: این پروژه مربوط به توسعه فناوری های حوزه قوای محرکه و قطعات و ماژولهای برقی اتوبوس است که برای اولین بار در کشور صورت می پذیرد. همچنین سیاست گذاری از ابتدای پروژه به گونه ای صورت گرفت که توسعه خانواده محصول و پلتفرم اتوبوس تمام برقی و هیبریدی انجام بگیرد.

وی گفت: در همین راستا در حال حاضر علاوه بر اتوبوس برقی شهری شب شارژ، اتوبوس برقی فست شارژ یا ترکیبی و نیز اتوبوس هیبریدی گاز-برق برد افزا (Range extender) نیز در کمترین زمان ممکن قابل حصول است.

وی با اشاره به ویژگی های این اتوبوس گفت: از ویژگی های ممتاز این پروژه می توان به استفاده از ظرفیت های ملی و شرکتهای دانش بنیان و خلاق در اجرای پروژه اشاره داشت.

زینی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۵ شرکت دانش بنیان بسیار توانمند در این پروژه مشارکت مستقیم و ۱۲ شرکت دیگر مشارکت غیرمستقیم دارند و بنا به برنامه ریزی صورت گرفته شبکه ای از ۲۷ شرکت دانش بنیان و خلاق و فناور صنعتی در توسعه پروژه و تولید انبوه آن نقش خواهند داشت.

وی در خصوص زمان رونمایی از این اتوبوس برقی گفت: دوشنبه هفتم تیرماه این اتوبوس با حضور مجازی رئیس جمهور و معاون علمی و فناوری و جمعی از مقامات کشوری و لشگری رونمایی می شود.