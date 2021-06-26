پرونده معوق و مسن در دادگستری استان ایلام وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر شنبه در دیدار با فرماند سپاه استان ایلام اظهار کرد: سپاه یک نهاد انقلابی متولد شده از بطن انقلاب و مردمی است که در سال‌های اول انقلاب نقش مؤثر و ویژه ای داشته و هم پس از آن در پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های نظام و هم در حراست از مرزها و کیان ایران نقش اساسی داشته است و نقش این نهاد برجسته بر هیچکس پوشیده نیست.

وی تصریح کرد: این نهاد مقدس شخصیت‌ها و سردارانی را در درون خود پرورش داده است که آوازه و نامشان در جهان اسلام می‌درخشد و از آنها می‌توان به شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد، که در زمان حیات آنها حضورشان امنیت بخش بوده و پس از شهادت مکتب و راه و رسم مبارزه آنان، الهام بخش محور مقاومت در جهان اسلام شده است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام اضافه کرد: سپاه پاسداران و دستگاه قضائی از جمله نهادهایی هستند که تحت امر مقام معظم رهبری و در تعامل و هم افزایی برای خدمت به مردم و مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند.

دهقانی بیان کرد: با تلاش جهادی کارکنان دستگاه قضائی استان، سرانه رسیدگی به پرونده‌های مردم از ۶۰ فقره به ۱۴۰ فقره افزایش پیدا کرده است و ۵۳ درصد از پرونده‌های راکد دادگاه‌ها کم شده است و امروز ما هیچ پرونده معوق و مسن در دادگستری استان نداریم.

وی افزود: در حوزه دفاع از بیت المال بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورده و یا از ایجاد ضرر به بیت المال جلوگیری شده است و بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

وی گفت: با پیگیری دادگستری استان و عنایت ریاست قوه قضائیه و با کمک همه دستگاه‌ها زندان مرکزی از مکان نامناسب در درون شهر ایلام به بیرون از شهر منتقل شد و با دارا بودن ۷۰ هزار مترمربع مساحت، سرانه فضا برای هر زندانی به ۱۱ متر افزایش پیدا کرد که استاندارد بسیار خوبی است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام افزود: در حوزه رفع موانع تولید، با پیگیری دادگستری استان و با کمک بسیج حقوقدانان، ۵۶ واحد تولیدی یا به چرخه تولید بازگشتند و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.