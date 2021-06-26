تشکیلات خودگردان دیگر نماینده ملت فلسطین نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور پیامی درگذشت «نزار بنات» فعال فلسطینی را که توسط ماموران امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین کشته شد، تسلیت گفت.

«زیاد النخاله» در این پیام گفت که تشکیلات خودگردان دیگر نماینده مطالبات مردم فلسطین نیست بلکه ضد خواسته‌ها و کرامت آنها قرار گرفته است.

در این پیام آمده است: از طرف خودم و برادران در جنبش جهاد اسلامی فقدان برادر عزیز شهید نزار بنات را که طی یک عملیات ترور شد، تسلیت می گویم. در این ترور پایین‌ترین سطح ارزش‌ها و اخلاق رعایت نشد و وی در خانه اش و بین افراد خانواده و کودکانش کشته شد و ما همگی از لحاظ دینی، اخلاقی و ملی در این خصوص مسئولیت داریم.

النخاله افزود: ما امروز بیش از هر زمان دیگری درک می‌کنیم که شهید نزار و امثالش چقدر برای فلسطین ضروری بودند. ما مردی شجاع را از دست دادیم که پیش از همه متوجه شد که شرایط کنونی تهدیدی برای ملت فلسطین است و تشکیلات خودگردان دیگر نماینده خواسته‌ها و مطالبات مردم فلسطین نیست بلکه ضد خواسته‌ها، آزادی‌ها و کرامت آنهاست و موضوع واکسن‌های فاسد کرونا بخشی از فساد امنیتی و سیاسی موجود است.

گفتنی است که مأموران تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن یورش به خانه نزار بنات به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس بازداشت کردند. چند ساعت بعد استانداری الخلیل از مرگ این فعال فلسطینی خبر داد. با این حال، تاکنون جسد او به خانواده اش تحویل داده نشده است.

مرگ این فعال فلسطینی پس از بازداشت توسط تشکیلات خودگردان اعتراضات گسترده‌ای به دنبال داشت. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: نزار بنات توسط تشکیلات خودگردان ترور شده است. از مردم فلسطین می‌خواهیم حضور گسترده‌ای در مراسم تشییع پیکر او داشته باشند.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در بیانیه‌ای ربوده شدن فعال فلسطینی را به شدت محکوم کرد و تشکیلات خودگردان را عامل مرگ مشکوک او دانست. عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته مسائل جهان عرب نیز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با همکاری تشکیلات خودگردان در مرگ نزار بنات دست داشته است.

گفتنی است، «نزار بنات» منتقد سرسخت تشکیلات خودگردان فلسطین و نامزد فهرست «الحریه و الکرامه» در انتخابات پارلمانی بود و چندی پیش از اتحادیه اروپا خواسته بود تا کمک مالی به تشکیلات خودگردان را به دلیل به تعویق انداختن انتخابات، قطع کند. نزار بنات گفته بود: تشکیلات خودگردان برای منافع خود حاضر است همه چیز از جمله منافع ملی را بفروشد.