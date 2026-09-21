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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

۵۷ روستای بخش مرکزی چابهار تا دهه فجر به آب پایدار متصل می‌شوند

۵۷ روستای بخش مرکزی چابهار تا دهه فجر به آب پایدار متصل می‌شوند

چابهار- فرماندار ویژه چابهار گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۵۷ روستای بخش مرکزی شهرستان، به‌ویژه روستاهای منطقه وشنام‌ها، حداکثر تا نیمه دوم دی‌ماه امسال از آب پایدار بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورا عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان چابهار با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های تأمین آب پایدار اظهار داشت: تأمین آب پایدار از مهم‌ترین مطالبات مردم شهرستان است و مجموعه مدیریت شهرستان با جدیت روند اجرای طرح‌های آبرسانی را دنبال می‌کند.

فرماندار ویژه چابهار افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح استان و وزارتخانه و رایزنی‌های صورت‌گرفته در مرکز، بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبرسانی در چابهار و بخش‌های پلان و پیرسهراب سرمایه‌گذاری و هزینه شده است.

وی با اشاره به طرح آبرسانی به ۵۷ روستای بخش مرکزی، به‌ویژه منطقه وشنام‌ها، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با تکمیل اقدامات، این روستاها حداکثر تا چهار ماه آینده از آب پایدار بهره‌مند خواهند شد که اقدامی مهم در ارتقای کیفیت زندگی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز روستاییان است.

وی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی تأکید کرد و گفت: مدیران باید با جدیت موانع احتمالی اجرای پروژه‌ها را شناسایی و برطرف کنند.

نورا همچنین از پیگیری برای رفع انشعابات غیرمجاز خبر داد و افزود: صیانت از شبکه‌های آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه دنبال شود.

تأکید بر صیانت از اراضی و استمرار فعالیت‌های اقتصادی

۵۷ روستای بخش مرکزی چابهار تا دهه فجر به آب پایدار متصل می‌شوند

فرماندار ویژه چابهار در بخش دیگری از سخنان خود بر برخورد قانونی با تصرف اراضی و زمین‌خواری تأکید کرد و گفت: صیانت از اراضی و حقوق عمومی از وظایف جدی دستگاه‌های اجرایی است و با هرگونه تصرف غیرقانونی برخورد خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت فعالیت‌های صیادی و صنایع فرآوری آبزیان در اقتصاد شهرستان اظهار داشت: باید برای انتقال شناورهای صیادی و جلوگیری از توقف فعالیت کارخانه‌های تن ماهی برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

نورا با تأکید بر ضرورت استمرار خدمت‌رسانی در همه شرایط، خاطرنشان کرد: مدیریت شهرستان در کنار پیگیری طرح‌های زیرساختی، وظیفه دارد زمینه استمرار تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی را نیز فراهم کند.

کد مطلب 6954346

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