به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورا عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان چابهار با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های تأمین آب پایدار اظهار داشت: تأمین آب پایدار از مهم‌ترین مطالبات مردم شهرستان است و مجموعه مدیریت شهرستان با جدیت روند اجرای طرح‌های آبرسانی را دنبال می‌کند.

فرماندار ویژه چابهار افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح استان و وزارتخانه و رایزنی‌های صورت‌گرفته در مرکز، بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبرسانی در چابهار و بخش‌های پلان و پیرسهراب سرمایه‌گذاری و هزینه شده است.

وی با اشاره به طرح آبرسانی به ۵۷ روستای بخش مرکزی، به‌ویژه منطقه وشنام‌ها، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با تکمیل اقدامات، این روستاها حداکثر تا چهار ماه آینده از آب پایدار بهره‌مند خواهند شد که اقدامی مهم در ارتقای کیفیت زندگی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز روستاییان است.

وی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی تأکید کرد و گفت: مدیران باید با جدیت موانع احتمالی اجرای پروژه‌ها را شناسایی و برطرف کنند.

نورا همچنین از پیگیری برای رفع انشعابات غیرمجاز خبر داد و افزود: صیانت از شبکه‌های آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه دنبال شود.

تأکید بر صیانت از اراضی و استمرار فعالیت‌های اقتصادی

فرماندار ویژه چابهار در بخش دیگری از سخنان خود بر برخورد قانونی با تصرف اراضی و زمین‌خواری تأکید کرد و گفت: صیانت از اراضی و حقوق عمومی از وظایف جدی دستگاه‌های اجرایی است و با هرگونه تصرف غیرقانونی برخورد خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت فعالیت‌های صیادی و صنایع فرآوری آبزیان در اقتصاد شهرستان اظهار داشت: باید برای انتقال شناورهای صیادی و جلوگیری از توقف فعالیت کارخانه‌های تن ماهی برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

نورا با تأکید بر ضرورت استمرار خدمت‌رسانی در همه شرایط، خاطرنشان کرد: مدیریت شهرستان در کنار پیگیری طرح‌های زیرساختی، وظیفه دارد زمینه استمرار تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی را نیز فراهم کند.