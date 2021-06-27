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۶ تیر ۱۴۰۰، ۸:۳۷

در کهگیلویه و بویراحمد؛

روزانه ۵۰۰ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی مراجعه می کنند

روزانه ۵۰۰ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی مراجعه می کنند

یاسوج - رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: روزانه ۵۰۰ نفر برای کرونا به مراکز درمانی مراجعه می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدانپناه صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: هم اکنون ۱۷۰ بیمار بستری هستند که ۶۴ مورد تست مثبت است.

یزدانپناه افزود: از ابتدای بیماری تاکنون ۶۷۵ فوتی با تست مثبت و ۲۱ مورد با دستگاه سی تی اسکن در استان داشتیم که ۶۰۲ نفر از آنها بیماری زمینه‌ای و ۹۴ فوتی بدون بیماری زمینه‌ای بودند.

وی بیان کرد: تاکنون ۴۸ هزار و ۶۱۶ دز واکسن وارد استان شده است که ۴۳ هزار و ۲۳۶ دز تزریق شده است.

یزدان پناه اظهار کرد: روند افزایشی کرونا در استان شروع شده و در مسیر صعودی قرار دارد.

وی چالش‌های کرونایی در استان را تجمعات، مراسم عروسی و تشییع و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی عنوان کرد.

کد مطلب 5244894

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