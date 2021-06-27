نهادهای انقلابی جزء خوش حساب ترین مؤدیان مالیاتی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی تعالی و پیشرفت، محمد جواد ایروانی در مراسم پنجمین دوره اهدای جایزه تعالی و پیشرفت که امروز یکشنبه ۶ تیر با حضور نهادهای انقلابی در تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع بهره وری محور سوم سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و مورد تاکید مقام معظم رهبری است، گفت: تمامی نهادها، رویکرد بهره ورانه را مورد توجه قرار داده اند.

رئیس شورای سیاستگذاری جایزه ملی تعالی و پیشرفت گفت: روحیه جهادی و مردم گرایی شاکله اصلی مدیریت نهادهای انقلابی است که منطبق با نیازهای واقعی و برگرفته از ارزشهای انقلابی است.

به گفته وی رو نمایی از واکسن ایرانی برکت و پروژه مرغ لاین آرین و ساخت روانکارهای صنعتی در مجموعه شرکت‌های تحت پوشش این نهادهاست که این موفقیت‌ها در شرایط سخت تحریمی و با وجود کارشکنی دشمنان خارجی به دست آمده اند.

ایروانی ادامه داد: نهادهای انقلابی با اتکا به رهنمودهای مقام معظم رهبری تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و این ویژگی را در خود نهادینه نموده اند.

وی ادامه داد: ظرفیت همراستایی نهادهای انقلابی با دولت یکی دیگر از مهمترین ویژگی این نهادهاست که در کنار توانمندسازی آحاد جامعه به توانمندی پایدار منتج می‌گردد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نهادهای انقلابی در سال ۱۳۹۸ حدود ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند و مدیریت شایسته و روحیه جهادی در این نهادها منجر به ایجاد ۶۲۲ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در سال ۱۳۹۸ شده است.

به گفته وی اهرمی کردن سرمایه‌های مردمی، پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان، تشکیل صندوق‌های جسورانه و خطرپذیر و اهتمام به تکمیل زنجیره ارزش افزا از دیگر ویژگی‌های این نهادهاست.

وی تأکید کرد: با این وجود نهادهای انقلابی جای سایر بخش‌های اقتصادی را تنگ نکرده اند و از رقابت با بخش خصوصی، تعاونی و شرکت‌های دولتی پرهیز می‌کنند.

ایروانی به استناد گزارشات متعدد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برخلاف ادعای وزارت خزانه داری آمریکا، نهادهای انقلابی تمام مالیات خود را پرداخته و جزو خوش حساب ترین مؤدیان مالیاتی به شمار می‌روند و این برخلاف تبلیغات دروغین وزارت خزانه داری آمریکا و سازمان‌های وابسته به cia و رسانه‌های خارج نشین است

وزیر اسبق اقتصاد تاکید کرد: راهبرد اساسی کشور بایستی تعامل و هم افزایی بین بخش‌های دولتی، خصوصی، نهادها و تعاونی، باشد تا جهش اقتصادی به وجود آید.

رئیس سازمان ملی بهره وری: برنامه حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت بهره وری تدوین شده است

فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره وری نیز در این مراسم با اشاره به تدوین برنامه حرکت تمامی دستگاه‌های اجرایی به سمت بهره وری در قالب ماده ۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی گفت: مادامی که اصلاحات نهادینه در نظام مدیریتی سازمان‌ها انجام نشود، نمی‌توانیم به توانایی مدیریتی و راهبری مدیریت بهره ورانه در کشور دست یابیم.

وی گفت: متأسفانه در دوره ۵۰ ساله ۱۹۷۰ میلادی تا ۲۰۲۰ سرجمع تمامی شاخص‌ها و عوامل بهره وری سازمان‌ها در ایران فقط یک دهم درصد بهبود یافته است.