اهداء ماشین آلات شهری به مناطق آسیب دیده از سیل و زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان با اشاره به این مطلب گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر صدور مجوز و اختصاص بودجه برای خرید ماشین آلات و ملزومات کمک رسانی به شهرستان زلزله زده سی سخت و ۱۱ شهر سیل زده سیستان و بلوچستان، این سازمان تمهیدات لازم را به منظور خرید اقلام مذکور به عمل آورده است.

علیپور با اشاره به مراسم اهدای تجهیزات و ماشین آلات که روز دوشنبه ۷ تیرماه در محل سالن ایران زمین شهرداری تهران برگزار می‌شود، گفت: جدا از مأموریت سازمان در نظافت و رفت و روب معابر، جمع آوری و انتقال پسماندها، دفع و مراقبت‌های پس از آن و… یکی از مأموریت‌های سازمان مدیریت پسماند کمک رسانی به عنوان استان معین به هموطنان سراسر کشور درحوادث غیرمترقبه است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر کمک شهرداری تهران به زلزله‌زدگان در جلسه اسفند ماه این شورا افزود: وقوع زلزله در شهرستان سی سخت و سیل در سیتان و بلوچستان منجر به خسارت زیادی به واحدهای مسکونی، آموزشی، بخش‌های کشاورزی، دامداری، باغات و راه‌های ارتباطی این مناطق شد که ضروری بود شهرداری تهران به عنوان استان معین در یاری رسانی به مناطق آسیب دیده ورود کند. در زمان وقوع این اتفاقات تلخ با اعزام ماشین‌آلات راهسازی و عمرانی و همچنین نیروهای متخصص به کمک شهروندان آسیب‌دیده شتافتیم و اکنون با حمایت و مصوبه شورا و تاکید شهردار محترم تهران تعدادی کامیون خریداری کرده و به شهرداری‌های شهرهای گرفتار این بلایا اهدا خواهیم کرد.

علیپور درباره این تجهیزات نیز گفت: تعداد ۱۵ کامیون، ۱۳ دستگاه موتور برق و ۱۰ هزار لیتر مواد ضدعفونی از جمله این تجهیزات است که قرار است به شهرستان‌های سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد و قصر قند، فنوج، نیکشهر، چابهار، چگردک، پلان، نگور و زرآباد در استان سیستان و بلوچستان ارسال شود.