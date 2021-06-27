لزوم اطلاع رسانی درباره پزشک نماها

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی آرانی صبح امروز یکشنبه ششم تیر ماه و در ششمین روز هفته قوه قضائیه در بازدید از بخشهای مختلف دادسرای جرایم پزشکی ضمن دیدار و گفت و گو با مراجعین، در جلسهای با سرپرست دادسرا گفت: نعمت سلامتی مهمترین موهبت الهی به انسان است و قوه قضائیه با افرادی که بخواهند از این موضوع سودجویی کرده و سلامت مردم را به خطر بیاندازند، به شدت و جدیت برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی خدمتگزار مردم و افرادی قابل اعتماد هستند، افزود: پزشکان افرادی خدوم و زحمتکش هستند که باید حرمت آنان حفظ شود و هرچه برای پزشکان حرمت بیشتری قائل شویم آنان نیز با دلگرمی بیشتری به مردم ارائه خدمت میکنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه کمتر از دو درصد پزشکان تخلف میکنند، خاطرنشان کرد: درصد بسیار اندکی از پزشکان با نادیده گرفتن حقوق مردم مرتکب جرم میشوند که باید با آنان برخورد جدی صورت گیرد اما در مورد اکثریتی که سهواً مرتکب قصور میشوند ضمن توجه به حفظ حقوق بیماران، باید با حفظ حرمتها برخورد کرد.
وزارت بهداشت آماده پوست اندازی در مطالب آموزشی است
مسجدی در ادامه به مذاکرات پزشکی قانونی و وزارت بهداشت در خصوص موارد پرتکرار در پروندههای قصور پزشکی اشاره و تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور همواره به دنبال کاهش موارد قصور پزشکی بوده و در این مورد جلساتی نیز با وزارت بهداشت برای ایجاد تغییراتی در محتوا و مطالب آموزشی آنان در دورههای پزشکی برگزار کرده است.
وی اظهار داشت: در برخی موارد شاهد تکرار یک نوع قصور در برخی تخصصها هستیم که به نظر میرسد با تغییراتی در محتوای آموزشی و ارائه آموزشها و بیان تکنیکهای لازم، بتوان از تکرار موارد قصور جلوگیری کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه پزشکی قانونی و دادسرای جرایم پزشکی به دلیل دسترسی به پروندهها در پیشگیری از قصور پزشکی نقش دارند، افزود: وزارت بهداشت بر اساس مذاکرات صورت گرفته آماده پوست اندازی در نظام آموزش خود است چرا که تلاش دارد تا موارد قصور را در پزشکان فارغالتحصیل شده کاهش دهد.
تسهیل خدمت رسانی با ارتباط الکترونیک مراکز و ویدئوکنفرانس در کمیسیونها
مسجدی در ادامه با اشاره به برقراری سیستم ویدئوکنفرانسی کمیسیونها و ارتباط الکترونیک مراکز گفت: دوران کرونا با تمام سختیها و تنگناها، نعماتی نیز به همراه داشت که یکی از آنها برقراری سیستم ویدئوکنفرانس در کمیسیونهای پزشکی قانونی است. با به کارگیری این سیستم در کمیسیونها ضمن افزایش سرعت در رسیدگیها، بسیاری از ترددهای غیر ضروری مردم به استانهای دیگر و یا مرکز کاهش یافته است.
به گفته وی کمیسیونهای پزشکی قانونی از مشورت و تخصص بیش از چهار هزار پزشک در تخصصهای مختلف برخوردار است که عمدتاً از افراد متخصص، متعهد، متدین و اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی هستند.
وی ادامه داد: علاه بر کمیسیونها، تمامی مراکز معاینات ما نیز به نرم افزار تخصصی متصل شده و ارتباط الکترونیک آن با مراکز قضائی برقرار است که همین موضوع سرعت رسیدگیها را افزایش میدهد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید دوباره بر جلوگیری از پایمال شدن حقوق مردم، به ویژه در پروندههایی که با سلامت جسم و روان آنان سروکار دارد و نیز حفظ شأن و منزلت پزشکان، گفت: برخورد دستگاه قضا باید به نحوی باشد که جامعه پزشکی انگیزه خود را برای تداوم خدمت به مردم از دست ندهند و متخلفان این حوزه نیز مجال و جرأت و جسارتی برای ارتکاب جرایم نداشته باشند.
مسجدی در پایان با تأکید بر آمادگی پزشکی قانونی در همکاری با دادسرای جرایم پزشکی به ویژه در خصوص اقدامات پیشگیرانه، خواستار مبارزه جدی با پزشک نماها و افرادی شد که سلامت مردم را مورد هجمه قرار داده اند.
تعامل و ارتباط ما با پزشکی قانونی در سطح مطلوبی است
در ادامه این نشست المیرا نقی زاده سرپرست دادسرای جرایم پزشکی تهران، با اشاره به ارتباط تنگاتنگ دادسرا با کمیسیونهای پزشکی قانونی گفت: ارتباط و تعامل بسیار خوب و مناسبی بین پزشکی قانونی و دادسرای جرایم پزشکی وجود دارد که منجر به حصول نتایج درست در پروندههای ارجاعی میشود.
وی با بیان اینکه دادسرای جرایم پزشکی تلاش میکند برنامههای خود را در مسیر تحقق و اجرای سند تحول قضائی دنبال کند، افزود: اولین رویکرد ما در رسیدگیها کاهش تعداد پروندهها و نیز پیشگیری از وقوع جرایم است که با همین رویکرد پیشگیرانه در پی کاهش بروز تخلفات در حوزههای پزشکی هستیم.
نقی زاده همچنین با اشاره به موضوع پزشک نماها تصریح کرد: متأسفانه افرادی بدون هیچ گونه دانش و تخصص در امور پزشکی مداخله میکنند و عمدتاً با ارائه خدمات حوزه سلامت برای مردم و مراجعین، مشکلات و عوارض جبران ناپذیری را به برای مردم به وجود میآورند.
سرپرست دادسرای جرایم پزشکی ادامه داد: دستگاه قضا در مورد افرادی که با سودجویی، سلامت مردم را به خطر میاندازند بدون هیچ ملاحظهای برخورد خواهد کرد و در کوتاهترین زمان نسبت به رسیدگی به جرایم آنان و پلمپ مراکزشان اقدام میکند.
وی در پایان با قدردانی از همکاری پزشکی قانونی با دادسرای جرایم پزشکی خاطرنشان کرد: در روزهای آتی طرحهای بسیاری را در حوزه سلامت و مبارزه با متخلفان این حوزه آغاز خواهیم کرد اما برای موفقیت در این مسیر به همکاری دستگاههای دیگر همچون پزشکی قانونی و وزارت بهداشت نیاز داریم چرا که قطعاً موفقیت در این حوزه نیازمند حرکتی همه جانبه است و در عین حال موفقیت در حوزه پیشگیری قطعاً به نفع مردم خواهد بود.
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