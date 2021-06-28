به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و یکم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور شب گذشته انجام شد و هر ۱۸ تیم حاضر در این مسابقات به صورت همزمان به میدان رفتند.

در حساس‌ترین بازی‌های دیشب هیچیک از دو تیم هوادار و بادران که با امتیازات مشابه در بالای جدول بودند پیروز نشدند. هوادار در دیداری مشکل و حساس برابر تیم مدعی شاهین در بوشهر و بادران مقابل تیم پایین جدولی چوکا در تهران با نتایج مشابه بدون گل متوقف شدند؛ و علیرغم این نتایج همچنان با امتیازات مشابه ۵۴ و تنها به دلیل تفاضل گل نسبت به یکدیگر رده‌های اول و دوم جدول را در اختیار دارند.

فجر سپاسی در خانه با نتیجه ۲ بر یک از سد آرمان گهر گذشت تا با استفاده از توقف خانگی شاهین بوشهر مقابل هوادار بار دیگر به رده سوم جدول باز گردد تا به فاصله ۳ هفته مانده به پایان رقابتها، امیدش به بازگشت به لیگ برتر افزایش یابد. مس کرمان هم روز گذشته پیروزی نوبرانه‌ای در خانه به دست آورد و توانست رایکا را با ۲ گل شکست دهد؛ و با ۴۹ امتیاز در رده پنجم قرار گیرد. هرچند کرمانی‌ها شانس کمی برای صعود به لیگ برتر دارند، اما هنوز شانس آنها روی کاغذ از بین نرفته است.

نود ارومیه که یکی از تیم‌های در معرض سقوط به دسته پایین‌تر است، دیشب در خانه شکست سنگینی را مقابل ملوان تحمل کرد و با نتیجه ۵ بر یک مغلوب شد تا شانس‌های این تیم برای بقا در لیگ یک کمرنگ‌تر از قبل شود. خیبر هم در تداوم پیروزی‌های پر گل هفته‌های اخیرش توانست تیم نگون‌بخت شهرداری آستارا را در آستارا با نتیجه ۴ بر یک مغلوب کند تا همراه آرمان گهر با ۴۰ گل زده، بهترین خط حمله‌ها را در اختیار داشته باشند.

با اینکه روی کاغذ ۹ تیم بالای جدول شانس صعود به لیگ برتر را دارند، اما به جز هوادار و بادران که با اختلاف ۳ امتیازی نسبت به تیم سوم در بالا جدول قرار دارند، فجر سپاسی، شاهین بوشهر و مس کرمان از شانس نسبی بیشتری نسبت به دیگران برای صعود به لیگ برتر برخوردار هستند.

خلاصه نتایج دیدارهای هفته سی و یکم رقابتهای لیگ دسته اول به شرح زیر است؛

شهرداری آستارا یک - خیبر خرم آباد ۴

مس کرمان ۲ - رایکا بابل صفر

نود ارومیه یک - ملوان انزلی ۵

فجرسپاسی ۲ - آرمان گهر یک

استقلال ملاثانی یک - قشقایی شیراز یک

بادران صفر - چوکا تالش صفر

شاهین شهرداری بوشهر صفر - هوادار تهران صفر

خوشه طلایی یک - پارس جنوبی جم یک

گل ریحان صفر - استقلال خوزستان یک

جدول رده بندی لیگ دسته اول در پایان هفته سی و یکم؛