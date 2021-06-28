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۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۵۹

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان خبر داد؛

تشکیل ۲۴۴۱ پرونده تعزیراتی در کردستان

تشکیل ۲۴۴۱ پرونده تعزیراتی در کردستان

سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و۴۴۱ پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد شده که بیش از ۳۹ میلیارد ریال از آن ها وصول شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی کردستان، سیدنجیم حسینی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و ۴۴۱ پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز به شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان وارد شده که دو هزار و ۳۷۰ پرونده آن رسیدگی و مختومه شده است.

وی افزود: تاکنون ۳۹ میلیارد و ۶۴ میلیون ۵۳ هزار ریال از کل محکومیت‌های در نظر گرفته شد نیز وصول شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اظهار کرد: یک‌هزار و ۴۳۷ پرونده از این تعداد در حوزه تخلفات صنفی، ۹۲۶ پرونده در زمینه قاچاق، ۷۴ پرونده بهداشت و درمان بوده است.

حسینی خاطرنشان کرد: یک‌هزار و ۴۱۷ پرونده ورودی در حوزه تخلفات صنفی، ۸۸۱ پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز و ۷۲ پرونده بهداشت تاکنون رسیدگی شده است.

وی افزود: میزان وصولی ریالی از متخلفان یک‌هزار و ۴۱۷ پرونده حوزه تخلفات صنفی ۴ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال بوده است.

وی درباره پرونده‌های تشکیل شده در حوزه قاچاق دام و جوجه یک روزه هم تصریح کرد: در سه ماهه نخست امسال ۴۱ پرونده در حوزه قاچاق دام سبک به ارزش ریالی ۳۴ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال، ۹۲ پرونده در زمینه قاچاق ۸۱۷ رأس دام سنگین به ارزش ریالی ۹۴ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال و ۳۷ پرونده به ارزش ریالی ۲۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون ریال برای ۴۵۳ هزار و ۴۰۰ قطعه جوجه یک‌روزه قاچاق در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است.

وی افزود: میزان پرونده‌های تشکیل‌شده قاچاق سوخت را هم ۱۴۲ پرونده به ارزش ریالی ۱۸ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان اعلام کرد.

کد مطلب 5246145

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