تشکیل ۲۴۴۱ پرونده تعزیراتی در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی کردستان، سیدنجیم حسینی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و ۴۴۱ پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز به شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان وارد شده که دو هزار و ۳۷۰ پرونده آن رسیدگی و مختومه شده است.
وی افزود: تاکنون ۳۹ میلیارد و ۶۴ میلیون ۵۳ هزار ریال از کل محکومیتهای در نظر گرفته شد نیز وصول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اظهار کرد: یکهزار و ۴۳۷ پرونده از این تعداد در حوزه تخلفات صنفی، ۹۲۶ پرونده در زمینه قاچاق، ۷۴ پرونده بهداشت و درمان بوده است.
حسینی خاطرنشان کرد: یکهزار و ۴۱۷ پرونده ورودی در حوزه تخلفات صنفی، ۸۸۱ پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز و ۷۲ پرونده بهداشت تاکنون رسیدگی شده است.
وی افزود: میزان وصولی ریالی از متخلفان یکهزار و ۴۱۷ پرونده حوزه تخلفات صنفی ۴ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال بوده است.
وی درباره پروندههای تشکیل شده در حوزه قاچاق دام و جوجه یک روزه هم تصریح کرد: در سه ماهه نخست امسال ۴۱ پرونده در حوزه قاچاق دام سبک به ارزش ریالی ۳۴ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال، ۹۲ پرونده در زمینه قاچاق ۸۱۷ رأس دام سنگین به ارزش ریالی ۹۴ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال و ۳۷ پرونده به ارزش ریالی ۲۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون ریال برای ۴۵۳ هزار و ۴۰۰ قطعه جوجه یکروزه قاچاق در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است.
وی افزود: میزان پروندههای تشکیلشده قاچاق سوخت را هم ۱۴۲ پرونده به ارزش ریالی ۱۸ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان اعلام کرد.
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