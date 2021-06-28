  1. استانها
  2. یزد
۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۰۶

توسط امام جمعه یزد؛

تندیس ملی فداکاری به شهدای مدافع سلامت استان یزد اهدا شد

تندیس ملی فداکاری به شهدای مدافع سلامت استان یزد اهدا شد

یزدـ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد در مراسمی که توسط جهاد دانشگاهی یزد برگزار شد، تندیس ملی فداکاری را به خانواده چهار شهید مدافع سلامت استان یزد اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از خانواده شهدای سلامت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر اظهار داشت: کرونا یک امتحان الهی است و پرستاران و مسئولان حوزه بهداشت و سلامت تاکنون از این امتحان سربلند بیرون آمده اند و مقاومت آنها ستودنی است.

وی عنوان کرد: بسیاری از این افراد می توانستند کار را رها کنند و ابتدا به فکر نجات جان خود باشند اما اینها ایستادند، فداکاری کردند و حیات را به انسانها بازگرداندند که این حرکت بسیار عظیم است.

امام جمعه یزد ادامه داد: به طور قطع به خانواده های داغدار هم بسیار سخت می گذرد اما در نظر داشته باشید که خدمات شهدای شما به جامعه بشری هرگز فراموش نخواهد شد و پاداش آنها نزد خداست.

ناصری با اشاره به کلام خدا که می فرماید شهدا نزد او روزی می خورند، گفت: جایگاه شهدا بسیار عظیم است و خانواده های شهدا نیز باید شهدا را حاضر و ناظر و زنده بدانند و برای حفظ این جایگاه ارزشمند بکوشند و صبر و مقاومت را از خدا بخواهند.

امام جمعه یزد تاکید کرد: فرزندان این شهدا باید بر اساس اخلاق اسلامی و با ایمان و معنویت رشد کنند تا بتوانند جانشین شایسته پدران و مادران خود باشند و حرکات خوب آنها در آینده و خدمتگزاری آنها به مردم، درجات پدران و مادران خود را ارتقاء دهند.

وی ادامه داد: مسئولان حوزه بهداشت و درمان نیز نگاه ویژه به کادر درمان به ویژه شهدای مدافع سلامت داشته باشند.

فرهنگ ایثار و فداکاری همچنان در جامعه پابرجاست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز در این مراسم یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهیدان پاکنژاد را گرامی داشت و این شهید والامقام را الگوی اخلاق و فداکاری دانست و گفت: فرهنگ ایثار و فداکاری همچنان پابرجاست و نمونه این ایثار و فداکاری، شهدا و خانواده‌های شهدای مدافع سلامت هستند.

محمدرضا میرجلیلی عنوان کرد: از تمامی کادر درمان استان یزد که در طول بیش از یک سال گذشته با ایثار و گذشت مشغول به خدمت رسانی به کادر درمان هستند، قدردانی کرد.

وی همچنین اقدام جهاد دانشگاهی در اجرای طرح تندیس ملی فداکاری جهاد دانشگاهی را قابل تحسین دانست و گفت: پاسداشت مدافعان سلامت، پاسداشت انسانیت است و همه ما باید قدردان انسان‌هایی باشیم که از جان و سلامت خود گذشتند تا سلامت را برای جامعه به ارمغان بیاورند.

تندیس ملی فداکاری نماد ترویج و تعمیق مسئولیت اجتماعی است

رئیس جهاد دانشگاهی یزد نیز در این مراسم در این مراسم اظهار داشت: هر سال آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران با هدف ترویج و تعمیق مفهوم مسئولیت اجتماعی بارویکرد ایثار و فدارکاری برگزار می‌شود.

فاطمه سعادت جو افزود: بر اساس آئین نامه این رویداد ملی فرهنگی، حضور داوطلبانه در کشور، انقلاب اسلامی و حریم اهل بیت (ع)، ارائه خدمات پیشگیرانه و امدادرسانی داوطلبانه در حوادث و رخدادهای طبیعی یا غیرمترقبه، انجام فعالیت‌های داوطلبانه در امور خیریه، تامین ارگان‌های حیاتی بیماران نیازمند از طریق اهدای خون و عضو، مشارکت داوطلبانه در سازندگی از هفت اقدام فدکارانه تعریف شده است.

در این مراسم از خانواده چهار شهید مدافع سلامت استان یزد، عبدالمنان جعفری، مرضیه محمدی، ام البنین نیری و محمدحسین باقری تجلیل و تندیس ملی فداکاری جهاد دانشگاهی به آنها اعطا شد.

این مراسم با همکاری جهاد دانشگاهی یزد، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشگاه یزد و دانشگاه آزاد، بهزیستی، هلال احمر، انتقال خون، کمیته امداد، نظام پزشکی و نظام پرستاری، بسیج دانشجویی و ستاد اجرایی همکاری امام در دفتر امام جمعه یزد برگزار شد.

کد مطلب 5246206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها