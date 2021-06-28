تندیس ملی فداکاری به شهدای مدافع سلامت استان یزد اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از خانواده شهدای سلامت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر اظهار داشت: کرونا یک امتحان الهی است و پرستاران و مسئولان حوزه بهداشت و سلامت تاکنون از این امتحان سربلند بیرون آمده اند و مقاومت آنها ستودنی است.

وی عنوان کرد: بسیاری از این افراد می توانستند کار را رها کنند و ابتدا به فکر نجات جان خود باشند اما اینها ایستادند، فداکاری کردند و حیات را به انسانها بازگرداندند که این حرکت بسیار عظیم است.

امام جمعه یزد ادامه داد: به طور قطع به خانواده های داغدار هم بسیار سخت می گذرد اما در نظر داشته باشید که خدمات شهدای شما به جامعه بشری هرگز فراموش نخواهد شد و پاداش آنها نزد خداست.

ناصری با اشاره به کلام خدا که می فرماید شهدا نزد او روزی می خورند، گفت: جایگاه شهدا بسیار عظیم است و خانواده های شهدا نیز باید شهدا را حاضر و ناظر و زنده بدانند و برای حفظ این جایگاه ارزشمند بکوشند و صبر و مقاومت را از خدا بخواهند.

امام جمعه یزد تاکید کرد: فرزندان این شهدا باید بر اساس اخلاق اسلامی و با ایمان و معنویت رشد کنند تا بتوانند جانشین شایسته پدران و مادران خود باشند و حرکات خوب آنها در آینده و خدمتگزاری آنها به مردم، درجات پدران و مادران خود را ارتقاء دهند.

وی ادامه داد: مسئولان حوزه بهداشت و درمان نیز نگاه ویژه به کادر درمان به ویژه شهدای مدافع سلامت داشته باشند.

فرهنگ ایثار و فداکاری همچنان در جامعه پابرجاست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز در این مراسم یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهیدان پاکنژاد را گرامی داشت و این شهید والامقام را الگوی اخلاق و فداکاری دانست و گفت: فرهنگ ایثار و فداکاری همچنان پابرجاست و نمونه این ایثار و فداکاری، شهدا و خانواده‌های شهدای مدافع سلامت هستند.

محمدرضا میرجلیلی عنوان کرد: از تمامی کادر درمان استان یزد که در طول بیش از یک سال گذشته با ایثار و گذشت مشغول به خدمت رسانی به کادر درمان هستند، قدردانی کرد.

وی همچنین اقدام جهاد دانشگاهی در اجرای طرح تندیس ملی فداکاری جهاد دانشگاهی را قابل تحسین دانست و گفت: پاسداشت مدافعان سلامت، پاسداشت انسانیت است و همه ما باید قدردان انسان‌هایی باشیم که از جان و سلامت خود گذشتند تا سلامت را برای جامعه به ارمغان بیاورند.

تندیس ملی فداکاری نماد ترویج و تعمیق مسئولیت اجتماعی است

رئیس جهاد دانشگاهی یزد نیز در این مراسم در این مراسم اظهار داشت: هر سال آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران با هدف ترویج و تعمیق مفهوم مسئولیت اجتماعی بارویکرد ایثار و فدارکاری برگزار می‌شود.

فاطمه سعادت جو افزود: بر اساس آئین نامه این رویداد ملی فرهنگی، حضور داوطلبانه در کشور، انقلاب اسلامی و حریم اهل بیت (ع)، ارائه خدمات پیشگیرانه و امدادرسانی داوطلبانه در حوادث و رخدادهای طبیعی یا غیرمترقبه، انجام فعالیت‌های داوطلبانه در امور خیریه، تامین ارگان‌های حیاتی بیماران نیازمند از طریق اهدای خون و عضو، مشارکت داوطلبانه در سازندگی از هفت اقدام فدکارانه تعریف شده است.

در این مراسم از خانواده چهار شهید مدافع سلامت استان یزد، عبدالمنان جعفری، مرضیه محمدی، ام البنین نیری و محمدحسین باقری تجلیل و تندیس ملی فداکاری جهاد دانشگاهی به آنها اعطا شد.

این مراسم با همکاری جهاد دانشگاهی یزد، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشگاه یزد و دانشگاه آزاد، بهزیستی، هلال احمر، انتقال خون، کمیته امداد، نظام پزشکی و نظام پرستاری، بسیج دانشجویی و ستاد اجرایی همکاری امام در دفتر امام جمعه یزد برگزار شد.