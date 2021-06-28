به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، آیین اختتامیه بخش مناطق بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، با حضور دانشجویان، استادان هنر نمایش و محمدهادی عسکری مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امیرحسین حریری مدیر تالار مولوی و جمعی از مدیران و مسئولان وزارت علوم برگزار شد.

بعد از قرائت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، سخنرانی محمدهادی عسکری و امیرحسین حریری، بزرگداشت هوشنگ قوانلو پیشکسوت تئاتر در این مراسم برگزار شد و در ادامه نوبت به معرفی برگزیدگان رشته های مختلف رسید.

در بخش طراحی نور علی کوزه گر برای طراحی نور نمایش «مکبث» از دانشگاه آزاد بوشهر و محمد حسین کلاه کج برای طراحی نور نمایش «پایین سمت چپ» از دانشگاه دامغان مورد قدردانی قرار گرفتند. همچنین هیات داوران در این بخش هیچ اثری را شایسته اهدای تندیس جشنواره و دیپلم افتخار ندانست.

در بخش طراحی لباس نیز سارا شیرازی نژاد برای طراحی لباس نمایش «لوپوس» از دانشگاه آزاد سپیدان مورد تقدیر قرار گرفت. مهسا رهسپار برای طراحی لباس نمایش «مکبث» از دانشگاه آزاد بوشهر نیز دیپلم افتخار و تندیس جشنواره را از آن خود کرد. مهسا رهسپار و قاسم تنگسیرنژاد برای طراحی صحنه نمایش «مکبث» از دانشگاه آزاد بوشهر جایزه نقدی و تقدیر بخش طراحی صحنه را به خود اختصاص دادند.

هادی محرابی و شقایق جمشیدی برای طراحی صحنه نمایش «پایین سمت چپ» از دانشگاه دامغان نیز دیپلم افتخار و تندیس جشنواره در این بخش را از آن خود کردند. عرفان آیتی و محمدجواد سجادی برای نمایش «به روایت سگ زرد برادر شغال» از دانشگاه دامغان دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و جایزه نقدی و ابوالفضل فرهادی برای نمایشنامه «لوپوس» از دانشگاه آزاد سپیدان لوح تقدیر و جایزه نقدی بخش نمایشنامه نویسی را دریافت کردند.

دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و جایزه نقدی برای بهترین کارگردانی به هادی محرابی برای نمایش «پایین سمت چپ» از دانشگاه دامغان رسید و ابوالفضل فرهادی برای نمایش «لوپوس» از دانشگاه آزاد سپیدان لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش را به خود اختصاص داد.

لوح تقدیر و جایزه نقدی بخش بازیگری زن نیز به فاطمه کاظمی برای نمایش «به روایت سگ زرد برادر شغال» از دانشگاه دامغان رسید و هیات داوران در این بخش تندیسی اهدا نکرد.

هیات داوران در بخش بهترین بازیگری مرد ضمن قدردانی از ابراهیم عباسعلی زاده برای بازی در نمایش «بیماری خانواده میم» و ابوالفضل صفوی برای بازی در نمایش «به روایت سگ زرد برادر شغال» به امین موحدی پور برای نمایش «رویای پر شکوه خالی» از دانشگاه نبی اکرم تبریز و گروه بازیگران «لوپوس» از دانشگاه آزاد سپیدان لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره را اهدا کرد.

عرفان آیتی نیز برای نمایش «به روایت سگ زرد برادر شغال» از دانشگاه دامغان دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی دریافت کرد.

هیات داوران از میان آثار اجرا شده ۲ نمایش«به روایت سگ زرد برادر شغال» و «پایین سمت چپ» از دانشگاه دامغان را انتخاب و به بخش اصلی جشنواره معرفی کرد.

اجرای آیین اختتامیه بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی را جواد مولانیا برعهده داشت.

بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری سید مجتبی جدی و به همت اداره کل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در بخش‌های صحنه، مناطق، تجربه‌های اجرا، پژوهش (جایزه فرهاد ناظرزاده کرمانی)، نمایشنامه‌نویسی (جایزه اکبر رادی)، ترجمه (جایزه محمدرضا خاکی)، بین‌الملل، اساتید، جشنواره جشنواره‌ها، رادیو تئاتر، ماکت صحنه، عکس، پوستر، کارگاه‌ها و درس گفتارها در حال برگزاری است.