علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب در محدوده مجلار نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال تصریح کرد: محورهای استان البرز بدون مداخلات جوی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران محدوده گلشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک بیان کرد: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین محدوده مهرویلا هم نیمه‌سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان متذکر شد: ترافیک در دیگر محورهای استان روان است.



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