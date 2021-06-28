ادعاهای ضد ایرانی بایدن در دیدار با رئیس رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با رئیس رژیم صهیونیستی در واشنگتن به تکرار ادعاهای ضدایرانی پرداخت.

بر اساس این گزارش، «جو بایدن» در دیدار با «روون ریولین» گفت: تا زمانی که من رئیس جمهور هستم ایران هرگز به سلاح هسته ای دست پیدا نخواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین به پایبندی واشنگتن به حفظ امنیت رژیم اسرائیل اشاره نمود و افزود که منتظر دیدار با نفتالی بنت نخست وزیر جدید این رژیم است.

در همین راستا، ریولین هم که این آخرین سفرش به آمریکا به عنوان رئیس رژیم صهیونیستی است، از اظهارات بایدن علیه ایران ابراز خرسندی کرد و گفت که اسرائیل «دوستی بزرگتر» از ایالات متحده ندارد.

بایدن در بخشی دیگر از سخنانش به حمله بامداد دوشنبه آمریکا به مواضع حشدشعبی در مرز عراق و سوریه اشاره کرده و گفت: شخصاً دستور حملات اخیر به مواضع شبه نظامیان در عراق و سوریه را صادر کردم.

گفتنی است، جنگنده‌های ایالات متحده آمریکا بامداد دوشنبه مواضع حشد شعبی در منطقه البوکمال واقع در مرزهای مشترک سوریه و عراق را هدف قرار دادند.

طبق اعلام منابع عراقی، در جریان تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا به مرزهای مشترک سوریه و عراق، ۴ نیروی حشد شعبی به شهادت رسیدند. آمریکایی‌ها مدعی هستند که با هدف مبارزه با تروریسم این تجاوز نظامی را انجام داده‌اند!

تجاوز نظامی جدید ایالات متحده آمریکا به حشد شعبی در حالی اتفاق افتاد که احزاب و جریان‌های سیاسی همچنان خواستار خروج آمریکایی‌ها از خاک عراق هستند. در همین ارتباط، پیشتر «ایوب الربیعی» نماینده پارلمان عراق سخنانی را در خصوص تداوم حضور نیروهای نظامی آمریکا در این کشور مطرح کرد.

وی در این خصوص گفت: نیروهای ایالات متحده آمریکا قصد خروج از خاک عراق را ندارند. این درحالی است که مصوبه نمایندگان پارلمان بر لزوم خروج نیروهای بیگانه تأکید دارد.

این نماینده پارلمان عراق در ادامه سخنان خود یادآور شد: علیرغم اینکه اقشار مختلف عراق و جریان‌های سیاسی خواستار خروج آمریکایی‌ها از خاک خود هستند اما شواهد نشان می‌دهد که واشنگتن تمایلی به انجام این کار ندارد.

پیش از این، «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح عراق گفته بود: واقعیت آن است که مواضع آن در قبال آمریکایی‌ها کاملاً روشن است. ما معتقد هستیم که نظامیان آمریکا باید از خاک عراق خارج شوند.

رهبر ائتلاف فتح همچنین عنوان کرد: ما تحت هیچ شرایطی اشغالگری در خاک خود را نمی‌پذیریم. ما نمی‌خواهیم هیچ‌گونه رابطه نظامی با ایالات متحده آمریکا داشته باشیم. این موضع غیرقابل تغییر است.

العامری در ادامه سخنان خود یادآور شد: اگر نظامیان آمریکایی به صورت مسالمت آمیز از خاک عراق خارج نشوند، ما با مقاومت خود آنها را وادار به خروج از خاک عراق می‌کنیم.

در همین حال، سخنگوی کاخ سفید مدعی شد که حمله بامداد دوشنبه آمریکا به مواضع حشد شعبی در مرز عراق و سوریه قانونی بوده است.

«جن ساکی» در نشستی خبری گفت: حمله بامداد دوشنبه به مرز عراق و سوریه بر اساس قانون و به منظور دفاع از نیروهای آمریکایی انجام شد.

وی در ادامه ادعا کرد که تأسیسات مورد هدف در این حمله برای حملات پهپادی به نیروهای آمریکا در عراق استفاده می شده است.