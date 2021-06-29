به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «احمد الاسدی» نماینده پارلمان عراق سخنانی را در خصوص تجاوز نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا علیه حشد شعبی مطرح کرد.

براساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: مقاومت واکنش مناسب به تجاوز آمریکا علیه حشد شعبی را بررسی می‌کند. آنچه که آمریکایی ها انجام دادند، نقض حاکمیت عراق بود. حشد شعبی تضمین کننده امنیت عراق است و هرگونه تعرض به آن مردود تلقی می شود.

این نماینده پارلمان عراق با بیان اینکه حشد شعبی یکی از مهمترین پشتوانه های مردم در عراق محسوب می شود، تصریح کرد: به نظر می رسد که آمریکایی ها پس از رژه نظامی حشد شعبی به شدت عصبانی شده اند.

پیشتر نیز حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: حمله به مواضع حشد شعبی ازجمله اقدامات خصمانه آمریکا بود. این اقدامات خصمانه عزم ملت عراق برای آزادسازی خاک خود از لوث اشغالگران را مستحکم‌تر می‌سازد. مواضع عراقی‌ها در سطوح رسمی و ملی در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا به حشد شعبی، ستودنی است.

حزب الله لبنان در بیانیه خود همچنین یادآور شده است: اقدام ایالات متحده آمریکا علیه حشد شعبی تجاوز آشکار به حاکمیت ملی سوریه و عراق بود. هدف از این اقدام، تضعیف توانمندی‌های مقاومت در برابر تروریست‌ها بود.

این گروه مقاومتی لبنان در پایان بیانیه خود تأکید کرده است که تنها راه برقراری صلح و ثبات در منطقه اخراج تروریست‌های آمریکایی از سوریه و عراق است.

گفتنی است، جنگنده‌های ایالات متحده آمریکا بامداد دیروز مواضع حشد شعبی در منطقه البوکمال واقع در مرزهای مشترک سوریه و عراق را هدف قرار دادند. منابع سوری اعلام کردند که در این حمله یک کودک کشته و ۳ غیرنظامی زخمی شدند.

این در حالی است که طبق اعلام منابع عراقی، در جریان تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا به مرزهای مشترک سوریه و عراق، ۴ نیروی حشد شعبی به شهادت رسیدند. آمریکایی‌ها مدعی هستند که با هدف مبارزه با تروریسم این تجاوز نظامی را انجام داده‌اند!

تجاوز نظامی جدید ایالات متحده آمریکا به حشد شعبی در حالی اتفاق افتاد که احزاب و جریان‌های سیاسی همچنان خواستار خروج آمریکایی‌ها از خاک عراق هستند. در همین ارتباط، پیشتر «ایوب الربیعی» نماینده پارلمان عراق سخنانی را در خصوص تداوم حضور نیروهای نظامی آمریکا در این کشور مطرح کرد.

وی در این خصوص گفت: نیروهای ایالات متحده آمریکا قصد خروج از خاک عراق را ندارند. این درحالی است که مصوبه نمایندگان پارلمان بر لزوم خروج نیروهای بیگانه تأکید دارد.

این نماینده پارلمان عراق در ادامه سخنان خود یادآور شد: علیرغم اینکه اقشار مختلف عراق و جریان‌های سیاسی خواستار خروج آمریکایی‌ها از خاک خود هستند اما شواهد نشان می‌دهد که واشنگتن تمایلی به انجام این کار ندارد.

پیش از این، «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح عراق گفته بود: واقعیت آن است که مواضع آن در قبال آمریکایی‌ها کاملاً روشن است. ما معتقد هستیم که نظامیان آمریکا باید از خاک عراق خارج شوند.

رهبر ائتلاف فتح همچنین عنوان کرد: ما تحت هیچ شرایطی اشغالگری در خاک خود را نمی‌پذیریم. ما نمی‌خواهیم هیچ‌گونه رابطه نظامی با ایالات متحده آمریکا داشته باشیم. این موضع غیرقابل تغییر است.

العامری در ادامه سخنان خود یادآور شد: اگر نظامیان آمریکایی به صورت مسالمت آمیز از خاک عراق خارج نشوند، ما با مقاومت خود آنها را وادار به خروج از خاک عراق می‌کنیم.