البرز ١۶ شهید ترور را تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین روحی‌یزدی در مراسم محوری هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی گفت: چند سالی است که مراسم هفتم تیر مصادف با سالروز شهادت شهدای هفتم تیر با انفجاری که در دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران در سرچشمه صورت گرفت، همزمان شده و به همین مناسبت هفته قضا نام گرفت.

وی ادامه داد: این هفته از تاریخ هفتم تیر ماه لغایت ۱۲ تیرماه همزمان با شهادت شهید ملک زاده است و بنابر پیشنهاد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) این هفته به نام بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی نیز نام گرفت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی البرز در خصوص ترور نافرجام مقام معظم رهبری اظهار داشت: ششم تیر مصادف است با سالروز ترور نافرجامی که نسبت به جان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۶۰ صورت گرفت.

وی یکی دیگر از علل نامگذاری این هفته به نام افشای حقوق بشر آمریکایی را در خصوص بمباران شیمیایی مردم سردشت، حمله به ناو مسافربری ایرباس نام برد.

روحی‌یزدی تاکید کرد: برنامه‌ای که امسال در شورای تبلیغات اسلامی صورت گرفته این است که شهدای ترور استان را نیز به مردم و نسل آینده به ویژه به قشر جوان بهتر و بیشتر معرفی کنیم تا مردم با هویت استان بیشتر و بهتر آشنا شوند و برخی اوقات با بیان سوابق مجاهدت‌ها متوجه می‌شویم که بسیاری از مردم از این وقایع بی اطلاع هستند.

وی متذکر شد: استان البرز در حادثه ترور هفتم تیرماه ١۶ شهید تقدیم نظام و انقلاب کرد و امروز در استان البرز ١١ جانباز ترور را داریم.