به گزارش خبرنگار مهر، برنامه واکسیناسیون علیه بیماری کووید ۱۹ در ایران از اسفند ۹۹ با اولویت کادر درمان آغاز شد و از آن زمان تاکنون، هنوز برخی از کادر درمان نتوانستهاند دوز اول واکسن را بزنند و تعدادی نیز منتظر دوز دوم واکسن هستند.
حسین کرمانپور مدیرکل سازمان نظام پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بعضی از کادر درمان بیمار شدند که یا کرونا گرفته بودند و یا اینکه بیماریهای دیگری داشتند و لاجرم در شروع واکسیناسیون، نتوانستند واکسن بزنند. بنابراین، یک تعداد از جامعه پزشکی تا کنون اصلاً واکسن نزدهاند.
وی افزود: یک تعداد بین دوز اول و دوم واکسن، مریض شدند و در نتیجه هنوز دوز دوم را نزدهاند. یک تعدادی هم بعد از تزریق دوز اول دچار واکنشهایی شدند که پزشکان به آنها توصیه کردهاند دوز دوم را از نوع دیگری از واکسن بزنند. گروهی هم در دوز دوم دچار مشکل شده و نتوانستند واکسن بزنند.
کرمانپور ادامه داد: یک تعداد از جامعه پزشکی هم هنوز منتظر دوز دوم واکسن آسترازنکا هستند که نوبت آنها در اواخر تیرماه است و در نتیجه هنوز واکسیناسیون آنها تکمیل نشده است.
مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران افزود: یک تعداد از کادر درمان هستند که هنوز برای دریافت واکسن مشکل دارند و ما ثبت نام آنها را انجام دادهایم و منتظر هستیم وزارت بهداشت، مکان و زمان تزریق واکسن به این گروه را اعلام کند.
کرمانپور در پاسخ به این سوال که این افراد شامل کدام گروه از کادر درمان هستند، گفت: کسانی که در مطبها فعال هستند. مثل منشیها، فیزیوتراپیست ها و…، و به طور کلی کسانی هستند که به پزشکان کمک میکنند و هنوز واکسن نزدهاند.
وی ادامه داد: اینها کسانی هستند که ثبت نام شدهاند، اما کسی به فکر آنها نیست.
کرمانپور در عین حال از قول مساعد معاون بهداشت وزارت بهداشت برای تکمیل واکسیناسیون جامعه پزشکی و کادر درمان خبر داد.
در همین حال، مقرر شد در روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۰ و ۱۱ تیر ۱۴۰۰) تزریق واکسن دوز دوم سینوفارم برای افرادی که دوز اول واکسن سینوفارم خود را دریافت کردهاند در ۴ بیمارستان خصوصی شهر تهران انجام شود.
شیوه کار هم این گونه است که تا ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ برای افرادی که واکسن سینوفارم نوبت اول خود را از سازمان نظامپزشکی دریافت کردهاند پیامک ارسال خواهد شد و در پیامک محل و روز تزریق واکسن اطلاع رسانی میشود.
در عین حال، سازمان نظام پزشکی ایران، در خصوص واکسن آسترازنکا نیز اعلام کرده است کسانی که دوز اول واکسن آسترازنکا را دریافت نمودهاند، زمان تزریق دوز دوم این واکسن توسط ستاد ملی مقابله با کرونا ۱۲ هفته پس از دوز اول تعیین شده است و در نتیجه زمان تقریبی واکسن در اواخر تیرماه خواهد بود که به محض تأمین واکسن به اعضای سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.
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