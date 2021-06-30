دلتای کرونا در چله تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جوان نوشت: رنگ قرمز با شدت بیشتری به نقشه کرونایی کشورمان بازگشته و در یک هفته اخیر تعداد شهرهای قرمز با افزایش سه برابری از ۲۲ شهر به ۶۳ شهر رسیدهاست. رنگ قرمز کرونا به پایتخت هم رسیده و به گفته استاندار تهران، این کلانشهر هم اکنون قرمز است. در سایر کشورهای دنیا هم نگرانی از گسترش سویه جهشیافته دلتا، مهمترین چالش این روزهای جهان برای مقابله با کروناست. آنطور که معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داده تاکنون ۱۰ مبتلا به گونه جهش یافته ویروس کرونا موسوم به «دلتا» در مشهد شناسایی شدهاند که آزمایش آنها برای تأیید نهایی به تهران ارسال شدهاست. در آستانه موج پنجم کرونا امروز، فردا و پس فردا بناست تا کنکور سراسری ورودی به دانشگاهها هم برگزار شود؛ مقامات بهداشتی کشور اطمینان دادهاند همه شیوهنامهها برای حفظ سلامت داوطلبان کنکور رعایت شدهاست. در این میان نگرانی اصلی معطوف به والدینی است که برای همراهی فرزندان کنکوری خود پشت در حوزههای امتحانی تجمع میکنند.
افزایش سه برابری شهرهای قرمز و رشد آمار بیماران سرپایی و بستری نشانههایی است که از موج پنجم کرونا در کشور خبر میدهد. در ۲۴ ساعت منتهی به روز سهشنبه ۸ تیر ماه، ۱۲هزار و ۷۱۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد. در همین زمان، ۱۴۲بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۸۴ هزار و ۱۲۷ نفر رسید. در حال حاضر ۶۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۸۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۰۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
کرونایی شدن روزانه ۱۲۰۰ نفر در سیستان و بلوچستان
ویروس جهشیافته هندی دلتا نگرانی تازه دنیا در خصوص ویروس کروناست. این ویروس به کشور ما هم نفوذ کردهاست. به گفته سید محمد هاشمی شهری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از دو هفته پیش تعداد مبتلایان به کرونا در استان سیستان و بلوچستان به صورت انفجاری افزایش یافت و روزانه ۱۲۰۰ نفر در استان سیستان و بلوچستان به بیماری کووید ۱۹ مبتلا میشوند.
وی با بیان اینکه پایینترین میزان رعایت شیوهنامههای بهداشتی با ۴۹ درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است، افزود: «رفت و آمدهای غیر مجاز به کشورهای همسایه از دلایل بروز کرونا با سویه دلتای هندی در سیستان و بلوچستان است.»
در هرمزگان هم ۱۰ شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند، اما انگار بحران سویه جدید کرونا به مرکز و شمال کشور هم کشیده شدهاست. به گفته مهدی قلیان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیش از ۱۰ مورد مبتلا به کرونای دلتا در مشهد شناسایی شدهاست. وی افزود: «تستهای این افراد را برای تأیید نهایی به تهران فرستادهایم. ما یقین داریم که آنها مبتلا به کرونای دلتا هستند، اما تأیید نهایی باید از جانب تهران انجام شود. نگرانی از انتقال ویروس کرونا موسوم به «دلتا» از طریق تردد مسافران ناقل یا دیگر راههای سرایت ویروس وجود دارد. به گفته این پزشک نوع هندی ویروس کرونا موسوم به «کرونای دلتا» در کشور در حال چرخش است که سرایتپذیری شدید و شیوع آن در برخی استانها به ویژه جنوب کشور نگرانیهایی را ایجاد کردهاست.
تجمعات عامل اصلی گسترش بیماری کرونا است
قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت هم در رابطه با جهشهای ویروس کرونا و خطرات آنها اینگونه توضیح داد: «در بدن مبتلایان به کرونا بین ۳۰۰ هزار تا ۳ میلیون ویروس کرونا وجود دارد که هر کدام از آنها بین پنج تا هفت بار تکثیر میشوند، بنابراین ممکن است در این تکثیرها جهش ویروس نیز ایجاد شود، البته بیشتر جهشها نامؤثر و کمخطر بودهاند، اما جهش انگلیسی، آفریقایجنوبی و برزیلی پر خطر و ویروس دلتای هندی خطرناک است.»
به گفته جان بابایی به دلیل طولانیشدن مدت موج همهگیری کرونا در هند، ویروس جهشهای بیشتری در این کشور داشت که موجب بروز سویه دلتای آن شد. وی افزود: «خطرناک بودن ویروس به قدرت بیماریزایی آن نیست، بلکه به توان سرایتپذیری آن بستگی دارد، زیرا سرایتپذیری زیاد موجب ماندگاری و جهشهای بیشتر ویروس میشود. از سوی دیگر جهش ویروس ممکن است سیستم ایمنی بدن را دور بزند.»
جان بابایی افزود: «تجمعات عامل اصلی گسترش بیماری کرونا است بنابراین مهمتر از استفاده از ماسک رعایت فاصلهگذاری اجتماعی است.»
تمهیدات کرونایی کنکور
امروز نخستین گروه از داوطلبان کنکور در دومین سال کرونا با یکدیگر به رقابت میپردازند.
محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در رابطه با تمهیدات و پروتکلهای بهداشتی برای برگزاری دومین کنکور در شرایط کرونایی به ایسنا گفت: «خوشبختانه کنکور سال گذشته در شرایط ایمنی برگزار شد، اما امسال با توجه به اینکه شاهد بروز سوشهای جدید ویروس کرونا به ویژه بریتانیایی هستیم، تمهیدات ویژهتری اندیشیده شدهاست و یکی از تأکیدات اصلی ما برقراری تهویه مناسب است.»
وی ادامه داد: «شرط اول ما این است که اگر مقدور بود کنکور در فضای باز برگزار شود، اما با توجه به گرمای هوا ممکن است همه حوزهها در فضای باز نباشد که توجه ویژه ما بر تهویه است. از طرفی استفاده از ماسک برای مراقبین و داوطلبان شرط اصلی است. صندلی داوطلبان با فاصله حداقل دو متری چیده میشود؛ یعنی یک فضای ۴ متر مربعی دور متقاضی آزاد است. همچنین ورود و خروج و جلوگیری از تجمع در این زمانها مدیریت میشود.»
فرهادی تأکید کرد: «در حال حاضر عمده نگرانی ما تجمع والدین در مقابل حوزههای امتحانی است که ممکن است پروتکلها رعایت نشود.»
وی با تأکید بر اینکه استعلام کرونا مثبتهای ثبتشده در سامانه وزارت بهداشت صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: «برای این افراد تمهیداتی دیده شدهاست، اگر حالشان مناسب است به صورت قرنطینه در حوزه امتحان میدهند و اگر در بیمارستان بستری هستند با توجه به امکانات و هماهنگیهایی که با معاونت درمان وزارت بهداشت شده، در بیمارستان آزمون خواهند داد.»
فرهادی افزود: «سال قبل داوطلبین موظف بودند با ثبتنام در سامانه salamat. gov. ir اقدام به خوداظهاری در خصوص سلامت خود کنند، اما امسال کارشان راحت شده و ما کد ملی متقاضیان را از سازمان سنجش گرفته و خودمان استعلام کردهایم و بیماران را شناسایی میکنیم.»
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