به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم افتتاح پنجره واحد خدمات بازار سرمایه و سامانه میز خدمت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر اظهار کرد: بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری شعار سال را با موضوع اقتصادی تعیین می‌کنند و جهت گیری‌های کشور باید بر این اساس صورت گیرد و عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی با توجه به نقش مهم اقتصاد در کشور، با تحریم و فشار اقتصادی معیشت مردم را نشانه گرفته‌اند، تصریح کرد: یک زمانی رئیس جمهور آمریکا دم از گزینه‌های روی میز می‌زد ولی این گزینه‌ها یکی بعد از دیگری از روی میز خارج شد؛ چراکه توان مقابله با ایران اسلامی را ندارند لیکن جنگ نرم و نهایتاً فشار اقتصادی را در دستور کار قرار دادند.

معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر تکلیف دستگاه‌ها برای کمک به بخش اقتصادی جامعه، ادامه داد: در قوه قضائیه بخصوص در دوره تحول، توجه ویژه به تولید در کشور شد.

وی با اشاره به مصادیقی در این زمینه، گفت: در اکثر سفرهای استانی ریاست محترم قوه قضائیه، اولین بخش مورد بازدید کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی فعال و تعطیل و دیدار با صنعتگران و تولیدکنندگان است.

خدائیان با خاطرنشان کردن تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه در بالاترین سطح و به ریاست معاون اول دستگاه قضا و با حضور سایر معاونین برای پیگیری و پشتیبانی از تولید در کشور و کمک به دولت در این زمینه، افزود: با اقدامات قوه قضائیه در دوره تحویل دو هزار واحد تولیدی احیا شده است و کارگران به کار بازگشته‌اند.

این مسئول عالی قوه قضائیه به برخی اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه حمایت از تولید اشاره و از این سازمان به عنوان یکی از دستگاه‌های تأثیرگذار کشور یاد کرد که نقش بی بدیل در بخش اقتصادی دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این سازمان در راستای کمک به حوزه اقتصاد، ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وصول مالیات بسیار تأثیرگذار است.

وی اظهار کرد: هیچ معامله و سندی در ادارات ثبت و بیش از هشت هزار دفترخانه اسناد رسمی ثبت نمی‌شود مگر اینکه قبلاً مالیات آن وصول گردد.

خدائیان تاکید کرد: در بخش ثبت شرکت‌ها که شروع هر کسب و کاری است، علاوه بر اقداماتی که در جهت ثبت و تغییرات شرکت صورت می‌گیرد، با اعطای دسترسی سازمان امور مالیاتی به بانک ثبت شرکت‌ها، فعالیت شرکت‌ها رصد شده و اگر به موقع مالیات متعلقه را پرداخت نکنند بلافاصله و به محض اعلام سازمان امور مالیاتی کارهای شرکت تا وصول مالیات تعلیق می‌شود و از این مسیر صدها میلیارد تومان مالیات وصول می‌گردد.

وی به مرکز مالکیت معنوی به عنوان کمک حال بخش تولید اشاره کرد و گفت: این مرکز در زمینه ثبت علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی فعالیت دارد و نه تنها مالکیت معنوی اشخاص را ثبت بلکه از آنها در مقابل اشخاص سود جو حمایت می‌نمایند و تفاهم نامه‌هایی با سازمان جهانی مالکیت معنوی و برخی از کشورها که در تجاری سازی امور زبانزد هستند، منعقد شده است و کارشناسانی از این کشورها به کشور ما سفر کرده و کارآفرینان را در زمینه تجاری سازی کالا آموزش می‌دهند.

خدائیان از طراحی سامانه‌ای خبر داد که با استفاده از آن امکان اتصال به سازمان جهانی مالکیت معنوی فراهم شده و بیان داشت: این اقدام ثبت بین المللی علائم تجاری به صورت الکترونیکی سرعت بخشیده و با اضافه کردن زبان فارسی به عنوان زبان مورد قبول آن سازمان، دیگر نیازی به ترجمه اسناد و مدارک برای ارسال به سازمان وایپو نیست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کمک شایان این سازمان به اقتصاد کشور با وصول معوقات بانکی اشاره کرد و ادامه داد: در یکسال گذشته حدود سی هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی از طریق اجرای ثبت، وصول شد.

معاون رئیس قوه قضائیه افزود: در اجرای اسناد رهنی، به نحوی عمل شده است که شرکت‌های تولیدی تعطیل نشود. همچنین در صدور اسناد مالکیت واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی اقدامات خوبی انجام شده است.

وی بیان داشت: جهت تسریع در ثبت شرکتها و کمک به تولید در سال گذشته پنجره‌های واحدی در تهران و چند کلانشهر راه اندازی شد و با تقاضای اتاق ایران مقرر گردید در سراسر کشور این پنجره‌ها تشکیل شود.

خدائیان با یادآوری امضای تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس در سال گذشته، تصریح کرد: این تفاهم نامه در راستای ارائه خدمت سهل و سریع به تولیدکنندگان و مرتبطین با بازار سرمایه منعقد شد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه تأمین منابع مالی شرکت‌های تولیدی را به عنوان یکی از چالش‌های موجود در جامعه دانست و افزود: بازار سرمایه، مطمئن‌ترین بازار برای جریان منابع مالی از بخش غیر مولد به بخش مولد تولیدی است و تکلیف داریم در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید، پشتیبانی و رفع موانع تولید به این بخش کمک کنیم و پنجره واحدی که امروز ایجاد شد قدم مثبتی در این زمینه است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فلسفه راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی و پنجره‌های واحد را تسریع و تسهیل امور عنوان و تاکید کرد: باید سامانه‌های الکترونیکی به لحظه و ساعت پاسخگوی نیاز خدمت گیرندگان باشد.